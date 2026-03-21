Presunto sicariato en Pedro Juan Caballero: matan a tiros a un hombre en un lavadero

Un hombre de 36 años, sin antecedentes penales, fue blanco de un ataque a tiros en la tarde de este sábado en Pedro Juan Caballero.

La víctima fue identificada como Edgar Gustavo Pereira, quien recibió varios disparos de arma de fuego, pistola calibre 9 mm.

El hecho de aparente sicariato ocurrió en el interior de un lavadero ubicado en 14 de Mayo y Brasil de esta capital departamental donde la víctima se encontraba en calidad de cliente.

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Sorprendido por sicarios cuando iba a retirar su vehículo

De acuerdo con las manifestaciones del comisario Osval Lesme, director de Policía de Amambay, Edgar Gustavo Pereira (36), acababa de llegar al lavadero como para retirar su vehículo recién lavado cuando fue sorprendido por los criminales que se desplazaban en una motocicleta.

Tras perpetrar el crimen, los sospechosos huyeron del lugar del hecho.

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Lesme agregó que los investigadores procesarán imágenes de circuito cerrado del local del hecho y los alrededores para identificar y localizar a los autores del homicidio.