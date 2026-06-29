Mundial 2026: lo que recomienda la Policía para la fiesta albirroja en el centro de Asunción

Este lunes por la tarde, el microcentro de Asunción volverá a teñirse de albirrojo cuando una multitud de hinchas se reúnan para seguir en pantallas gigantes el partido que disputará hoy la selección paraguaya de fútbol contra Alemania, en la primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

El encuentro futbolístico en Estados Unidos comenzará a las 17:30 y se espera una masiva concurrencia de personas en el microcentro de la capital, como ocurrió durante los tres partidos anteriores de la Albirroja en la Copa del Mundo.

Las calles Palma y Estrella –entre 15 de Agosto y Fulgencio Yegros– estarán cerradas al tránsito vehicular desde las 13:00.

Las recomendaciones de la Policía

La Policía Nacional emitió hoy una serie de recomendaciones que las personas que planeen ir al centro de Asunción a ver el partido deben tener en cuenta para garantizar la seguridad durante el evento: