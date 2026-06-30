Accidente fatal en la avenida España y Sacramento de Asunción

Eduardo Antonio Benítez Benítez, de 26 años de edad, es la víctima fatal del accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en la intersección de las avenidas España y Sacramento de Asunción.

Según la poca información que logró recabar la Policía Nacional hasta el momento, el motociclista iba por la avenida España, cuando una camioneta intentó ingresar a una estación de servicio que está en la intersección, momento en que ambos colisionaron.

El conductor de la camioneta fue identificado como Carlos Schembori Medina, quien fue demorado para ser sometido al alcotest.

“Es un hecho de accidente de tránsito con derivación fatal, tuvimos conocimiento a través del sistema de emergencia 911 de la Policía Nacional. Rápidamente nos constituimos hasta acá, la avenida España casi avenida Sacramento, donde pudimos divisar a una persona de sexo masculino tendido en la capa asfáltica, ya presumiblemente sin signos de vida”, indicó en contacto con nuestro medio el oficial ayudante Cristian Benítez.

Lea más: Accidente fatal en Asunción: volcó y murió su acompañante

Accidente fatal en España y Sacramento

Según detalló el agente, aún no cuentan con testigos que presenciaron el accidente, pero estarán recolectando imágenes de circuito cerrado de la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal Francisco Torres es el interviniente.