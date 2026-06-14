Accidente fatal en Asunción: volcó y murió su acompañante

Un accidente de tránsito se cobró la vida de un joven este domingo sobre la avenida Fernando de la Mora, en las inmediaciones de la Estación de Buses de Asunción. Un vehículo de color gris volcó tras perder el control y, como consecuencia de las vueltas, el acompañante falleció en el lugar.

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El conductor del vehículo resultó ileso y quedó aprehendido de inmediato. Aunque el automovilista intentó justificar la maniobra diciendo que realizó un desvío brusco para esquivar un bache, la Policía desmienta esta versión y reportan el hallazgo de botellas de bebidas alcohólicas dentro del rodado. El caso quedó a cargo de la agente fiscal de turno, Taiz García.

El auto dio varias vueltas y aplastó a la víctima

Antonio López, de la Comisaría 7.ª de Asunción, brindó los detalles preliminares del accidente. El automóvil era guiado por Pedro Paniagua, de 26 años, vecino del barrio Nazareth de la capital, quien viajaba acompañado por Adrián Sánchez, de aproximadamente 23 años, residente de la ciudad de Villa Elisa.

“Según manifestaciones del conductor, él trató de esquivar un bache y llegó a ‘cordonear’, pero en la pista no se observa ningún bache”, relató.

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Manifestó, además, que testigos manifestaron que el rodado se desplazaba a gran velocidad y que, tras el impacto contra el cordón, dio entre dos y tres vueltas sobre la avenida. Aparentemente, el fallecido no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

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Evidencias de alcohol y positivo en alcotest

Los uniformados constataron que en el interior del automóvil volcado se encontraban varias botellas de bebidas alcohólicas.

Paniagua relató a los policías que la víctima era su amigo y que el viaje se inició simplemente porque este le había pedido que lo fuera a buscar de su vivienda.

El joven de 26 años fue trasladado hasta la sede de la Patrulla Caminera en San Lorenzo para someterse a la prueba del alcotest. Finalmente, el resultado arrojó positivo, con concentración de alcohol de 0,708 mg/L.