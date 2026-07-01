Policiales
01 de julio de 2026 a la - 12:36

Queman vehículo en intento de asalto a transportador de caudales en Yataity del Norte

Hombres en trajes de bomberos evalúan automóvil quemado en la carretera, con vegetación densa al fondo y tráfico parcial.
Asaltantes incendiaron un vehículo para bloquear el camino durante un intento de asalto a un transportador de caudales.

Durante un intento de asalto, los delincuentes incendiaron un vehículo para utilizarlo como barricada; sin embargo, el conductor y el guardia del vehículo blindado lograron escapar hasta la comisaría de la zona sin ser heridos.

Por ABC Color

Aproximadamente a las 10:30 de hoy, un grupo compuesto por entre 10 y 15 personas intentó asaltar un vehículo blindado de la empresa de transporte de caudales Yrendagüe.

Según el relato del chofer y del guardia del vehículo, desde dos camionetas, en las que iban a bordo los asaltantes, empezaron a dispararles desde atrás.

Cuando llegaron frente al local del Balneario Oasis, ubicado en la Ruta PY08 de la Compañía María Auxiliadora, el chofer del vehículo blindado logró hacer una maniobra, dar la vuelta y escapar de los asaltantes.

Incluso, en el lugar los delincuentes incendiaron un vehículo que utilizaron de barrera para impedir el avance del transportador de caudales.

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Intento de asalto frustrado a transportador de caudales

Una de las camionetas en que se transportaban los asaltantes era una Toyota Modelo Fortuner de color negro y la otra de la marca Nissan Terrano de color verde, según las víctimas.

El chofer César González y el guardia Alfonso Flores lograron escabullirse con el vehículo blindado y llegaron hasta la Comisaría 15 de la localidad, donde fueron auxiliados por los agentes y quedaron a resguardarse.

El vehículo de la marca Toyota modelo Fortuner fue el que quemaron para dejarlo atravesado sobre la Ruta PY08, en el km 319, a 1.000 metros aproximadamente del Peaje Tacuara, jurisdicción de la Comisaría 19.