Policía condenado por un homicidio en Escobar debe afrontar dos juicios más por asaltos en Mbuyapey

El agente de la Policía Nacional (PN) que fue condenado ayer miércoles 1 de julio es el oficial inspector Roberto Isaac Chaparro Martínez, de 42 años de edad, quien fue castigado con 15 años de cárcel.

Seguirá recluido en el cuartel de la Agrupación Especializada de Asunción.

Su cómplice, el civil Ricardo Javier Esquivel Pereira, de 38 años de edad, fue sentenciado a 9 años de encierro.

Seguirá en la penitenciaría regional Padre Juan Antonio de la Vega de Emboscada.

El Tribunal de Sentencia que condenó a ambos estuvo presidido por el juez Antonio Ignacio Benítez López e integrado por sus colegas Pedro Raúl Nazer Ávila y Fabiola Daniela Quintero Verdecchia.

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Las condenas fueron conseguidas por un equipo de fiscales integrado por Eladio Cohene Estigarribia, Mercedes Vera Monges e Irene Raquel Rolón Verdún.

El juicio oral se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Paraguarí.

Buscaban un botín de medio millón de euros

Las sentencias fueron impuestas en el marco de la causa que se inició el 1 de agosto de 2023, cuando fue torturado y luego ejecutado a tiros el militar retirado Reto Schraner, de 51 años, quien hacía solo un año vino de su país natal, Suiza, para disfrutar de su retiro.

El suizo se instaló en una propiedad que adquirió en la compañía Ypa’u del distrito de Escobar.

Video: Asesinan a un suizo y a sus tres perros en Escobar

Según la teoría de la Fiscalía, expuesta ante el Tribunal de Sentencia, la gavilla integrada por los ahora condenados recibió la información de que el extranjero tenía 500.000 euros y lotes de armas y joyas.

De hecho, los delincuentes fueron en busca de ese botín, pero habrían encontrado la oposición del dueño de casa y entonces lo asesinaron a balazos.

Los tres enormes perros que tenía el extranjero también fueron acribillados por los delincuentes, que no pudieron abrir un contenedor depositado en el patio de la casa y dentro del cual efectivamente había varias armas.

Les dieron 20 años menos de lo que pidieron los fiscales

Roberto Isaac Chaparro Martínez llegó a este juicio acusado por robo con resultado de muerte, como cómplice, y asociación criminal, como coautor. Los fiscales pidieron 20 años de cárcel.

Ricardo Javier Esquivel Pereira llegó a juicio acusado por robo con resultado de muerte, como coautor, y asociación criminal, como coautor. De hecho, el procesado reconoció haber sido el chofer de la banda durante el asalto a la casa del suizo. Los fiscales pidieron 29 años de cárcel.

Sin embargo, tras llamativos cambios de calificaciones, los jueces condenaron al policía a 15 años, es decir, 5 años menos de lo que pidieron los fiscales, y al civil castigaron solo con 9 años, lo que representa 20 años menos de lo que solicitaron los investigadores.

El policía Chaparro participó en la planificación del asalto y en la provisión de logística e inteligencia a los perpetradores.

El civil Esquivel proporcionó el vehículo usado en el atraco y además transportó a los otros autores materiales.

Dos prófugos y un abatido

En esta causa del crimen del suizo, quedan prófugos Cándido Ramón Allende Álvarez, de 50 años, quien sería el que le disparó al suizo, y Ángel Diosnel Aranda Quiroga, de 49 años, quien sería el que consiguió la información de que en la casa habría medio millón de euros.

Otro miembro de esta banda era supuestamente el oficial inspector de la Policía Nacional Carmelo Alcides Benítez Reyes, de 36 años, camarada del ahora condenado Roberto Chaparro.

Carmelo sería eliminado a balazos tres días después del crimen del suizo, es decir, el 4 de agosto de 2023.

Fue en otro asalto domiciliario perpetrado por el mismo grupo en la compañía Loma Guasú del distrito vecino de Mbuyapey.

Video: Asaltante muerto en Mbuyapey era policía

Cuando eso, los malvivientes asaltaron una despensa cuya propietaria reaccionó y mató con su revólver al oficial inspector Carmelo Benítez.

Los otros casos en la misma zona

Tras la muerte del oficial inspector Carmelo Benítez, la Policía y la Fiscalía recuperaron el celular que usaba este y adentro hallaron todas sus conexiones criminales.

De hecho, gracias a esos datos fueron identificados su camarada Roberto Chaparro y el civil Ricardo Javier Esquivel, ahora condenados, así como también se descubrieron varios otros golpes cometidos por la banda.

Por ejemplo, el policía Chaparro y el civil Esquivel ahora deben afrontar también juicio oral justamente por el asalto domiciliario del 4 de agosto de 2023 en Mbuyapey, en el que murió el otro policía Benítez,

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Además, Chaparro y Esquivel deben afrontar juicio por el asalto a una estancia también de Mbuyapey, sucedido el 28 de julio de 2023, en el que robaron varias armas que después se usaron en los demás atracos.

De hecho, el oficial Carmelo Benítez murió en posesión de un arma robada una semana antes en el asalto a esa estancia.

Más policías procesados

La Fiscalía y la Policía también identificaron a varios otros policías como supuestos miembros de esta gavilla.

Con el transcurso de la investigación, llegaron a ser detenidos y ahora también deben afrontar juicio oral el suboficial inspector Emigdio Ariel López Ortiz, suboficial inspector Rumildo Antonio Rivas Jara, suboficial primero Ramón Estanislao Álvarez Giménez, suboficial segundo Augusto Javier Armoa y suboficial ayudante Yovani Arnaldo Deleón Fernández.