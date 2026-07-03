Camionero brasileño muere en accidente de tránsito en Hohenau

Un camión de cargas colisionó contra un camión grúa la mañana de este viernes, en el kilómetro 50 de la ruta D057, en el lugar conocido como Cruce Santa María, en el distrito de Hohenau, en el departamento de Itapúa.
Se trata de un camión Scania 112, de color rojo, con matrícula brasileña ABA3J97, con un semirremolque de patente IDU1D59, que impactó contra una grúa de la marca Scania, de color azul, con matrícula paraguaya ANNE 181.
Luego de la colisión, que ocurrió cerca de las 10:40, ambos rodados cayeron a la cuneta, al costado del camino.
Bomberos voluntarios de Hohenau llegaron al sitio para asistir a los involucrados. Además, tomó participación la Comisaría 64ª de la zona, cuyos agentes convocaron a personal técnico de Criminalística al sitio.
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Accidente fatal
Los voluntarios constataron que el conductor, de nacionalidad brasileña, identificado como Micael Vieira Díaz, falleció en el lugar, en el habitáculo del camión de cargas.
Entretanto, lograron rescatar al chofer de la grúa, de nacionalidad paraguaya, identificado como Justiniano Gil Sanabria Vergara (47). El hombre resultó con lesiones y fue trasladado hasta la Unidad de Salud Familiar de Hohenau Km 5.