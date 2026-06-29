Informe de la Policía revela preocupante cantidad de accidentes de tránsito en Itapúa

Un informe semestral de la Policía Nacional reveló que en el departamento de Itapúa se registraron 289 procedimientos relacionados con accidentes de tránsito entre enero y junio de este año 2026.

Los responsables de la Dirección de Policía de Itapúa manifestaron que, de este total, solo 39 correspondieron exclusivamente a daños materiales, catalogados como percances menores.

Entretanto, los siniestros viales que provocaron lesiones y daños materiales alcanzaron los 205 casos, lo que representa el 70,9 % de las intervenciones. Por su parte, 45 episodios resultaron con víctimas fatales.

Con un promedio de 7,5 muertes por mes, las estadísticas evidencian un escenario alarmante en la región. En cuanto a las actuaciones policiales frente a estos hechos, solamente en dos ocasiones hubo personas detenidas y en una se procedió a una aprehensión.

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Preocupación por accidentes

Como reflejo de esta crisis vial, el Hospital General de Itapúa reportó que durante el último fin de semana se registraron 21 atenciones en el área de Urgencias Traumatológicas relacionadas con percances viales.

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En ese contexto, el informe de la Policía Nacional destacó que 12 casos del semestre fueron investigados bajo la tipificación de omisión de auxilio, mientras que el resto se abrió, en principio, por exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Entre los hechos más recientes, un grave choque frontal registrado este fin de semana en el distrito de Capitán Miranda terminó con la vida de tres mujeres.

Ante esta situación, los uniformados reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, haciendo especial énfasis en el uso del casco protector y del cinturón de seguridad.

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Incremento del parque automotor

De acuerdo con los datos de la Dirección General del Registro de Automotores (DGRA), hasta el 22 de mayo de este año, el parque automotor nacional está compuesto por 3.435.790 rodados, de los cuales 1.322.410 (38,5 %) son motocicletas. El departamento de Itapúa concentra el 8,5 % del total nacional, con 238.516 vehículos registrados.

En el año 2010, las estadísticas reflejaban una realidad distinta, con solo 84.979 registros en el séptimo departamento. Un análisis quinquenal revela que hasta el año 2015 hubo un aumento del 39,3 %; para el 2020, el crecimiento fue del 34 %; y desde entonces hasta el 2026, el incremento se situó en un 10,2 %.

Por otro lado, indicadores de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) señalan que en el cuarto trimestre de 2025 hubo 325 muertos por accidentes de tránsito en el país. Además, de los 2.426 lesionados en siniestros viales, el 79 % viajaba en motocicleta; dentro de este grupo, el 64 % circulaba con el casco puesto, lo que demuestra que los vehículos económicos ocasionan lesiones severas a pesar del uso de elementos de protección.

El constante crecimiento de la flota de vehículos particulares genera congestiones y embotellamientos, factores que elevan el riesgo de colisiones para todos los usuarios de la vía pública.