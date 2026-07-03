Cárcel para el sobrino de Barón Escurra que fue capturado en Capitán Bado

La operación Herencia Criminal se ejecutó el miércoles de mañana (1 de julio), cuando agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron tres casas en el barrio Primavera y otra en la compañía Cristino Potrero, en el municipio de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Los procedimientos fueron supervisados por el fiscal de Narcotráfico de Pedro Juan Caballero, Celso René Morales Fernández.

El principal detenido resultó ser Eder Rafael Escurra Espínola, de 28 años, alias Ranfi, sobrino de uno de los narcotraficantes más buscados del Paraguay, Felipe Escurra Rodríguez, de 49 años, alias Barón Escurra.

De hecho, Ranfi es hijo de Claudio Escurra Rodríguez, hermano de Barón Escurra, quien fue asesinado en Capitán Bado el 2 de marzo de 2008 junto con otros seis miembros de la estructura, en un fulminante ataque de un grupo tipo comando.

Eder Rafael Escurra Espínola, alias Ranfi, ya había sido capturado por la Senad en Capitán Bado, el 19 de agosto de 2016, justamente con su tío Barón Escurra y otros miembros de la familia.

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Esta vez, hace dos días, lo capturaron de nuevo como supuesto jefe de una organización criminal dedicada principalmente al tráfico de marihuana desde Capitán Bado hacia Brasil.

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En la misma operación Herencia Criminal en la que cayó Ranfi fueron detenidos también Fermín Núñez Núñez, de 25 años, alias Chunai, y Lucio Ariel Medina Villalba, de 18 años, sin alias conocido.

Eder Rafael Escurra Espínola, alias Ranfi, fue imputado por el fiscal Celso Morales por trasgresión a la ley de armas, ya que lo atraparon en posesión de una pistola, una escopeta, cargadores y municiones, sin la documentación respectiva.

Fermín Núñez Núñez, alias Chunai, y Lucio Ariel Medina Villalba, sin alias conocido, fueron imputados por el fiscal Celso Morales por tenencia y por comercialización de drogas, ya que fueron arrestados en posesión de marihuana tipo marroquí.

Ahora, la jueza de Capitán Bado, Vivian Marina Quiñónez Vargas, no solo admitió las imputaciones sino que también ordenó el encarcelamiento de los tres imputados, quienes deberán guardar reclusión en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero.

Inicialmente, fue demorado también un amigo de estos, Carlos Eduardo Gaona Cano, de 19 años, quien sin embargo, después fue liberado ya que no tenía ningún elemento prohibido.