Curuguaty: Fiscalía pide informes sobre diligencias realizadas por desaparición de adolescente

El fiscal Néstor Narváez requirió a la Policía Nacional un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la menor Diana Aylen Alfonso.

La adolescente tiene 14 años, es paraguaya y vive en la ciudad de Curuguaty. Su paredero desconocido fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante una nota policial.

Por esto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

Investigación abierta, según Fiscalía

El reporte del Ministerio Público señala que la investigación se encuentra abierta con el objetivo de el hecho y determinar el paradero de la adolescente. Asimismo, ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a la Comisaría 5ta de Curuguaty, la sede fiscal más cercana o al número de teléfono celular (0976) 760086.

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