Caso Ismael Domínguez: defensa de Kapeluki dice que no se probó su participación

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Sonia Villalba e integrado por Laura Ocampo y Fabián Weisensee, condenó este jueves a 8 años de cárcel a Jesús Gabriel Roa González (21), alias Kapeluki, tras declararlo culpable del crimen de Ismael Domínguez durante un encuentro deportivo del barrio San Pablo de Asunción.

Luego de darse a conocer el fallo condenatorio a Jesús Roa, su abogado defensor Miguel Ángel Godoy, exdefensor del Pueblo, adelantó que recurrirá en contra de la sentencia dictada al considerar que durante el juicio oral y público no se probó que su cliente participó y propinó la agresión, con una patada en la cabeza, del joven Ismael Domínguez.

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De acuerdo con lo que manifestó Godoy a nuestro diario, en las filmaciones se pudo observar a dos personas entre las que protagonizaron la agresión a Domínguez, una de ellas era morocha y cabello oscuro, no siendo Kapeluki uno de ellos. Esas personas serían los menores de edad que, al momento del hecho, tenían 15 y 16 años.

Godoy añadió que incluso, uno de los agresores que se observa en la filmación producida en juicio es alto, y Kapeluki tiene poco más de 1,60 metros.

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A todo esto, también agregó el abogado defensor de Jesús Roa que, “dos personas que le auxiliaron a Ismael indicaron que Kapeluki no estaba en el lugar del hecho”, mientras que “otros testigos que estaban a unos 70 metros de distancia del tumulto dijeron que Kapeluki fue el que le pateó”, pero “para el tribunal pesó más eso que el testimonio de quienes estaban cerca”.

El abogado Miguel Godoy comentó que este fue “un juicio muy controvertido pues hubo cosas muy raras, se mencionó a un menor de edad que le pateó a Ismael por accidente cuando entró en la turba y luego fue retirado de ahí”. También dijo que el plantel de Boquerón de Barrio San Pablo acompañó al juvenil Ismael Domínguez.

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“Creemos que el Tribunal de Apelación, con los videos, si toman la determinación correcta ya pueden absolver incluso a Kapeluki, pero lo que se puede conseguir es un nuevo juicio”, adelantó Miguel Godoy, quien ejerce la defensa de Jesús “Kapeluki” Roa.

Fiscalía pidió 20 años de cárcel para supuesto agresor de Ismael Domínguez

La pena de 8 años de prisión dictada por el colegiado quedó muy lejos de lo que había solicitado la fiscala de la causa, Rosa Noguera, quien durante sus alegatos peticionó la aplicación de una condena de 20 años de cárcel teniendo en cuenta la gravedad y el ensañamiento del ataque.

Roa González, del club Boquerón del barrio San Pablo, es el primero de los cuatro acusados en recibir sentencia por esta tragedia. Los demás también afrontarán juicio oral y público, solo que el mismo fue diferido por tratarse de menores de edad.

Participación de acusados en la muerte de Ismael Domínguez, según la Fiscalía

En aquella oportunidad, al término de un encuentro deportivo entre los clubes Nacional de San Bernardino y Boquerón del barrio San Pablo de Asunción (Sub 15), en la cancha de este último, se desató una gresca, luego de que el árbitro haya cobrado una infracción.

La acusación refiere que Roa “atravesó la valla perimetral para dirigirse directamente al joven Ismael, le propinó una patada por la espalda golpeándolo a la altura de la nuca”.

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Este ataque provocó que Ismael cayera al suelo, momento en que los jugadores de las camisetas N° 2 y 18 del Club Boquerón (los dos adolescentes que ahora tienen 15 años) acompañados del adolescente de 16, “siguieron aplicándole patadas a la altura de la cabeza”, añade la acusación.

Ismael Domínguez falleció a causa de los golpes

Tras la agresión, Roa y otros tres jóvenes supuestamente huyeron, mientras la víctima fue trasladada de urgencia hasta el Hospital de Trauma, donde posteriormente se constató su fallecimiento.

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Hemorragia intracraneana masiva y traumatismo de cráneo encefálico fue diagnosticado como causa de la muerte de Ismael.

En la audiencia preliminar, además de la acusación presentada por la Fiscalía, se admitió la acusación presentada por la madre de Ismael, Mirta Concepción González Soto. La querella está a cargo de los abogados Roberto Gubetich Mojoli y Nicolás Amarilla.