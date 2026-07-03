Recuperan siete acondicionadores de aire hurtados de Unamis y aprehenden a tres sospechosos en Ayolas

El informe policial señala que el procedimiento fue ejecutado aproximadamente a las 13:00 de este jueves, en prosecución de una denuncia formulada por el supuesto hurto de equipos de acondicionadores de aire de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis).

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Como resultado de los trabajos de inteligencia, análisis de información y verificación de indicios, los intervinientes realizaron procedimientos en distintos puntos de la ciudad, específicamente en los barrios Villa Permanente, Mil Viviendas, Núcleo II y Las Mercedes.

En esos lugares procedieron a la identificación y localización de personas que podrían guardar relación con el hecho investigado.

De dichas verificaciones surgieron conversaciones, registros y otros elementos que tendrían relación con el traslado, ofrecimiento y comercialización de equipos de aire acondicionado de características coincidentes con los denunciados como sustraídos, permitiendo orientar las averiguaciones hacia los presuntos responsables.

Aprehendidos

Durante las intervenciones fueron aprehendidos Gerardo Pérez Reyes (36), guardia de seguridad, sin antecedentes, domiciliado en el barrio Santa Rosa de Lima de esta ciudad; Edgar Adolfo Maciel Fretes (32), sin antecedentes, domiciliado en el mismo barrio; y Balbino Daniel Maciel Fretes (32), también guardia de seguridad, sin antecedentes, domiciliado en el barrio Las Mercedes de este distrito. Durante los procedimientos también fueron incautados tres teléfonos celulares.

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Por disposición de la agente fiscal de turno, abogada Liliana Rojas, los tres aprehendidos permanecen detenidos.

Asimismo, la representante fiscal dispuso la remisión de los equipos de aire acondicionado recuperados y de los teléfonos celulares incautados al Ministerio Publico para los fines legales pertinentes.