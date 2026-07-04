Policiales
04 de julio de 2026 a la - 14:35

Explosión en el río Paraguay: familiares de trabajadores esperan información

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Dos mujeres se abrazan cerca del sitio donde se produjo la explosión.Osmar Henry

Familias de trabajadores que se hallaban en una barcaza a orillas del río Paraguay en la que se produjo hoy una explosión siguen esperando datos precisos sobre el destino de sus seres queridos. Cinco personas fallecieron, según la Prefectura Naval.

Por ABC Color

En la mañana de este sábado se produjo una explosión en una barcaza amarrada a orillas del río Paraguay – margen derecha – que resultó en la muerte de al menos cinco personas, presumiblemente trabajadores que se hallaban a bordo de la embarcación.

Hasta el momento, la Prefectura Naval no ha brindado información sobre la posible causa de la explosión ni ha indicado si hay más fallecidos o heridos.

Natalia Morínigo, vecina del sitio donde se produjo la explosión, dijo a ABC Color que uno de los fallecidos es su hermano, Carlos David Pérez Morínigo, quien hacía limpieza de barcazas.

La mujer comentó que las personas que rescataron a su hermano le dijeron que este ya no presentaba signos de vida y que fue trasladado a un hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), pero la familia aún no ha podido corroborar a dónde fue enviado.

Familias esperan noticias

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Las causas de la explosión aún se desconocen.

Morínigo añadió que muchos familiares de otros trabajadores siguen en el lugar esperando noticias sobre sus seres queridos.

Según datos brindados por la Prefectura Naval, la explosión se produjo en una barcaza tanquera que estaba vacía al momento del incidente y era administrada por la empresa Líneas Panchita G.