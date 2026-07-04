Explosión en el río Paraguay: familiares de trabajadores esperan información

En la mañana de este sábado se produjo una explosión en una barcaza amarrada a orillas del río Paraguay – margen derecha – que resultó en la muerte de al menos cinco personas, presumiblemente trabajadores que se hallaban a bordo de la embarcación.

Hasta el momento, la Prefectura Naval no ha brindado información sobre la posible causa de la explosión ni ha indicado si hay más fallecidos o heridos.

Natalia Morínigo, vecina del sitio donde se produjo la explosión, dijo a ABC Color que uno de los fallecidos es su hermano, Carlos David Pérez Morínigo, quien hacía limpieza de barcazas.

La mujer comentó que las personas que rescataron a su hermano le dijeron que este ya no presentaba signos de vida y que fue trasladado a un hospital del Instituto de Previsión Social (IPS), pero la familia aún no ha podido corroborar a dónde fue enviado.

Familias esperan noticias

Morínigo añadió que muchos familiares de otros trabajadores siguen en el lugar esperando noticias sobre sus seres queridos.

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Según datos brindados por la Prefectura Naval, la explosión se produjo en una barcaza tanquera que estaba vacía al momento del incidente y era administrada por la empresa Líneas Panchita G.