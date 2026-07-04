Investigan desaparición de arma del depósito de evidencias del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero

La supuesta desaparición de una pistola de la marca Glock, del depósito de evidencias del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero motivó una denuncia ante la Comisaría 2 de esa ciudad. La Policía Nacional califica el hecho como “hurto especialmente grave”.

Según el subcomisario David Pereira, subjefe de Comisaría, un funcionario del depósito de evidencias del Palacio, Miguel Ángel Carduz, manifestó que se encontraba de reposo desde el 1 de julio y que su cargo estaba siendo cubierto por Hugo Tomás Peña.

“Peña Vázquez habría dejado abierta la puerta de acceso al depósito de evidencias donde se encontraba el arma; por esa razón se verificó el lugar y se detectó el faltante”, detalla un informe de la Policía Nacional.

Realizarán inventario para determinar si hay más faltantes

La Policía Nacional informó que, por disposición del presidente de la Circunscripción Judicial de Amambay, el juez Luis Alberto Benítez, se realizará un inventario para determinar si existen o no más faltantes en el depósito de la dependencia judicial.

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El Consejo Administrativo del Palacio de Justicia no se ha expedido sobre el tema hasta el momento.

En representación del Ministerio Público, la fiscal de turno Reinalda Palacios llevará a cabo las primeras diligencias en el marco de la investigación penal.