Personas desaparecidas en Paraguay: estas son las cinco búsquedas activas hoy

La Policía Nacional solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar a personas denunciadas como desaparecidas en las últimas horas.
Los datos pueden ser comunicados a través del 911, el 130, la línea 147 o al teléfono 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
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Estas son las búsquedas activas difundidas por la Policía Nacional esta mañana en sus redes:
- Ayla Lojanny Benítez Arce (13): Es buscada desde el 5 de julio de 2026, aproximadamente a las 12:00, luego de ser vista por última vez en el asentamiento San Isidro Labrador de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Como referencia, la menor vestía un macacón color lila.
- Liz Paola Ferreira Torres (15): Desapareció el 5 de julio de 2026, alrededor de las 21:00, luego de ser vista por última vez en el barrio Villa Salvador de Areguá, departamento Central. Al momento de su desaparición vestía una campera color marrón y pantalón color gris.
- Helem Magali Tolon Herben (16): Desapareció el 5 de julio de 2026, cerca de las 15:00, tras ser vista por última vez en el barrio El Rosal de Ypané. Vestía buzo negro, campera gris, crocs negros y llevaba una mochila negra.
- Gianni Matías Insfrán Domínguez (25): es buscado desde el 5 de julio de 2026, cuando fue visto por última vez aproximadamente a las 16:30 sobre las calles Juan de Mena y Tomás Herrera, en el barrio Palma Loma de la ciudad de Luque. Vestía pantalón jeans de color oscuro, campera negra y calzado deportivo gris.
Buscan a familiares de un adulto mayor hallado en Ñemby
Además de las alertas por desaparición, la Policía Nacional difundió una solicitud para ubicar a los familiares de un adulto mayor. Se trata de un hombre que manifestó llamarse Federico Recalde y aseguró ser oriundo de Capiatá.
Actualmente se encuentra en la Comisaría 57ª de Ñemby, mientras las autoridades intentan localizar a sus familiares o personas que puedan aportar información sobre su identidad o domicilio.
Para brindar información, también se encuentra habilitado el teléfono 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, además de las líneas de emergencia 911 y 130.