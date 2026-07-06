Personas desaparecidas en Paraguay: estas son las cinco búsquedas activas hoy

La Policía Nacional solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar a personas denunciadas como desaparecidas en las últimas horas.

Los datos pueden ser comunicados a través del 911, el 130, la línea 147 o al teléfono 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

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Estas son las búsquedas activas difundidas por la Policía Nacional esta mañana en sus redes:

Ayla Lojanny Benítez Arce (13): Es buscada desde el 5 de julio de 2026, aproximadamente a las 12:00, luego de ser vista por última vez en el asentamiento San Isidro Labrador de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Como referencia, la menor vestía un macacón color lila.

Liz Paola Ferreira Torres (15): Desapareció el 5 de julio de 2026, alrededor de las 21:00, luego de ser vista por última vez en el barrio Villa Salvador de Areguá, departamento Central. Al momento de su desaparición vestía una campera color marrón y pantalón color gris.

Helem Magali Tolon Herben (16): Desapareció el 5 de julio de 2026, cerca de las 15:00, tras ser vista por última vez en el barrio El Rosal de Ypané. Vestía buzo negro, campera gris, crocs negros y llevaba una mochila negra.

Gianni Matías Insfrán Domínguez (25): es buscado desde el 5 de julio de 2026, cuando fue visto por última vez aproximadamente a las 16:30 sobre las calles Juan de Mena y Tomás Herrera, en el barrio Palma Loma de la ciudad de Luque. Vestía pantalón jeans de color oscuro, campera negra y calzado deportivo gris.

Buscan a familiares de un adulto mayor hallado en Ñemby

Además de las alertas por desaparición, la Policía Nacional difundió una solicitud para ubicar a los familiares de un adulto mayor. Se trata de un hombre que manifestó llamarse Federico Recalde y aseguró ser oriundo de Capiatá.

Actualmente se encuentra en la Comisaría 57ª de Ñemby, mientras las autoridades intentan localizar a sus familiares o personas que puedan aportar información sobre su identidad o domicilio.

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Para brindar información, también se encuentra habilitado el teléfono 0986 760 083, del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, además de las líneas de emergencia 911 y 130.