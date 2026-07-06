Roban mercaderías de Hambre Cero de un colegio de Pedro Juan Caballero

Víveres que debían destinarse al almuerzo escolar en el marco de la ejecución del programa Hambre Cero, fueron robados del Colegio Don Florencio Acevedo, ubicado en el barrio General Díaz de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según una denuncia.

Desde la Comisaría Segunda de esta ciudad, informaron que la denuncia fue presentada el domingo. “La reja de metal del depósito donde se encontraban las mercaderías fue forzada y abierta”, señalaron desde dicha dependencia policial.

Los ladrones se llevaron verduras y otros víveres que iban a ser utilizados para el almuerzo en la semana, según la Policía Nacional. Desde la empresa proveedora del almuerzo escolar, informaron que todo lo robado se repondrá para que los alumnos no se queden sin el beneficio del programa de gobierno.

¿Quiénes fueron los autores?

El subcomisario David Pereira, subjefe de la Comisaría 2da. donde se presentó la denuncia, indicó que el caso quedó a cargo del Departamento de Investigaciones y la misma dependencia jurisdiccional. En ese sentido manifestó que se están haciendo las tareas para identificar a los autores del hecho y ponerlos a disposición de la justicia.

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