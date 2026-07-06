Policiales
06 de julio de 2026 a la - 10:51

Roban mercaderías de Hambre Cero de un colegio de Pedro Juan Caballero

Edificio de la Dirección de Policía de Amambay, en Pedro Juan Caballero.
Sede de la Dirección de Policía de Amambay.Eder Rivas

Un caso de hurto se registró en un colegio de Pedro Juan Caballero. Los ladrones se llevaron víveres del almuerzo escolar de la institución, según informó la Dirección de Policía de Amambay.

Por Eder Rivas

Víveres que debían destinarse al almuerzo escolar en el marco de la ejecución del programa Hambre Cero, fueron robados del Colegio Don Florencio Acevedo, ubicado en el barrio General Díaz de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según una denuncia.

Desde la Comisaría Segunda de esta ciudad, informaron que la denuncia fue presentada el domingo. “La reja de metal del depósito donde se encontraban las mercaderías fue forzada y abierta”, señalaron desde dicha dependencia policial.

Los ladrones se llevaron verduras y otros víveres que iban a ser utilizados para el almuerzo en la semana, según la Policía Nacional. Desde la empresa proveedora del almuerzo escolar, informaron que todo lo robado se repondrá para que los alumnos no se queden sin el beneficio del programa de gobierno.

La reja del depósito del Colegio Don Florencio Acevedo, de Pedro Juan Caballero, donde se encontraban los víveres, fue forzada por los ladrones.
Se forzó la reja del depósito del Colegio Don Florencio Acevedo en Pedro Juan Caballero, para cometer el robo de víveres.

¿Quiénes fueron los autores?

El subcomisario David Pereira, subjefe de la Comisaría 2da. donde se presentó la denuncia, indicó que el caso quedó a cargo del Departamento de Investigaciones y la misma dependencia jurisdiccional. En ese sentido manifestó que se están haciendo las tareas para identificar a los autores del hecho y ponerlos a disposición de la justicia.

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