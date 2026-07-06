Tragedia en Itapúa: niño de 10 años con discapacidad muere en incendio de una vivienda

El cuerpo de un niño de 10 años fue hallado en una vivienda incendiada en el barrio San Isidro de la compañía Ape Aime, del distrito de San Rafael del Paraná, en Itapúa.

Agentes de la Comisaría 97ª de la zona informaron que fueron alertados del incendio poco antes de las 11:00 de la mañana de este lunes. Tras sofocar las llamas, verificaron la residencia de material cocido, que quedó parcialmente derrumbada, para constatar la presencia del cuerpo sin vida del menor de edad.

Los intervinientes manifestaron que se trataba de un niño con discapacidad que estaba solo en la casa. La madre habría salido con otro hijo recién nacido para asistir a una consulta médica cerca de las 9:00 y dejó a su otro hijo dormido en la casa.

Presumen que un cortocircuito pudo provocar el incendio. El pequeño fue hallado en el baño, donde presumen que se refugió tras percatarse del fuego.

El médico forense determinó como posible causa de muerte un paro cardiorrespiratorio provocado por intoxicación con monóxido de carbono.

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Investigarán el caso

La agente fiscal de turno, Fabiana Dressler, de la Unidad Penal en María Auxiliadora, manifestó que aguardan los informes oficiales de Criminalística para determinar las posibles causas del incendio.

Según detalló la madre a los intervinientes, en la vivienda quedó conectada una placa eléctrica, y presumen que esta pudo ser el foco del incendio.

La representante del Ministerio Público no descarta investigar una posible negligencia o falta al deber de cuidado por parte de los cuidadores del menor que falleció.