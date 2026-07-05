Explosión fatal: víctimas almorzaron juntas, un día antes de morir

A un día de la explosión de la barcaza ocurrida sobre la margen derecha del río Paraguay, frente a la Costanera Sur de Asunción, familiares y amigos de las cinco víctimas fatales no salen aún de su asombro.

Los trabajadores fallecidos como consecuencia del siniestro son:

Ever Nilson Sosa Rotela (26)

Simón Díaz González (34)

Giovani Samuel Amarilla Alegre (24)

Jesús Alberto Miranda Lovera (28)

Carlos David Pérez Morínigo (31)

La Policía informó que Miranda y Pérez fueron trasladados al Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), pero personal de Urgencias informaron que llegaron sin signos de vida.

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Testimonios expuestos en redes sociales permiten conocer que las víctimas compartían no solo trabajo sino amistad y la pasión por el fútbol.

El último almuerzo juntos

Entre los testimonios, se destaca una foto tomada a los cinco amigos durante el almuerzo, justo un día antes de la tragedia, compartida por Zona Nanawa, del Sport Nanawa.

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“Y pensar que ayer almorzaron juntos y hoy Dios les llevó a los 5 para sus ángeles”, destaca la publicación.

Amigos compartían la pasión por el fútbol

Otra foto compartida en el mismo perfil destaca la pasión por el fútbol de Jesús Miranda y Ever Sosa y recuerdan los momentos compartidos en el deporte.

En la publicación de Zona Nanawa, amigos y familiares destacan que los trabajadores eran muy unidos, expresan mensajes de contención a la familia y también exigen a las autoridades que aclaren lo ocurrido.

Piden aclarar circunstancias de la explosión fatal y tomar medidas

En ese sentido, varias personas preguntan sobre las condiciones de seguridad en que trabajan las víctimas y reclaman una intervención oportuna de las instituciones correspondientes para evitar este tipo de accidentes.

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“Nadie explica cómo sucedió la explosión... no es la primera vez que sucede pero nunca nadie tomó las precauciones o medidas de seguridad. Total a nadie le importa que alguien muera... solo los familiares se quedan con el vacío de por vida porque una parte de ellos también muere” comentó Rubén Figueredo.

Este comentario fue secundado por Pauly Benítez, quien dijo: “Rubén Figueredo así mismo, nadie se ocupa de nada ni el Ministerio de Trabajo, ni los empresarios, ni los contratistas, nadie. Y atrás queda una familia destruida, es muy doloroso”.

“Para las instituciones encargadas de supervisar la seguridad en el Trabajo: menos oficina y más trabajo (...)” expresó a su vez Adolfo de la Cruz Meza.

Precisamente esta tendrá que ser una de las aristas a ser abordadas durante la investigación, a cargo del fiscal Rolando Rivas.