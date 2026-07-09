Piratas del asfalto cometen golpe a transportador de encomiendas en Pirapó, Itapúa

Un grupo armado de al menos cuatro personas cometió un asalto a un transportador de encomiendas durante la madrugada de este jueves, en el kilómetro 80 de la ruta PY06, correspondiente a la compañía Manduviju del distrito de Pirapó, en el noreste del departamento de Itapúa.

Según la denuncia, los maleantes los interceptaron en la ruta y se llevaron el camión. Liberaron a los dos trabajadores que estaban como responsables del traslado de repuestos para automóviles. Las víctimas fueron identificadas como Alexis Gaspar Maciel Colmán (22) y Ricardo Javier Ayala Sambuchetti (35).

Los intervinientes de la Comisaría 76ª hallaron horas después abandonado el camión de la empresa Multienvíos, pero con el faltante de la mercadería. El transportador de encomiendas venía de Ciudad del Este y tenía como destino Hohenau.

Los investigadores indicaron que la empresa no comunicó su paso por el departamento a la Policía para realizar el acompañamiento correspondiente a este tipo de cargas.

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Piratas del asfalto

Las víctimas detallaron que los “piratas del asfalto” llegaron a bordo de dos automóviles, ambos Toyota; uno sería modelo Premio y el otro, Allion. Los interceptaron a punta de arma de fuego, presuntamente armas largas, y actuaron encapuchados.

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Los maleantes tomaron el camión de la marca Volkswagen, modelo 9.150 (2024), de color blanco, con matrícula KVS 002. Los trabajadores fueron llevados en los vehículos de los asaltantes y abandonados en la ruta, a unos kilómetros del sitio.

El atraco se cometió cerca de las 3:30 de la madrugada, mientras que la Policía tomó conocimiento a través de una llamada recién a las 5:30. A unos kilómetros más adelante fue hallado abandonado el camión, en el sector del Cruce Santa Clara, entre los distritos de Pirapó y Capitán Meza, en el empalme entre las rutas PY06 y PY07.