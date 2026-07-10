Como en el Viejo Oeste: andaba con un revólver en la cintura, disparó contra un policía y terminó preso

El atentado contra la Policía Nacional (PN) se produjo anoche (9 de julio) en la zona de la compañía Hugua’i del distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapá.

Las víctimas fueron el suboficial segundo Jorge Ariel Gamarra Araújo y el suboficial ayudante Enzo Fernando Aquino González, de la subcomisaría 13 de la compañía Ñurundiay, dependiente de la Dirección de Policía de Caazapá.

Los agentes se encontraban a bordo de una camioneta patrullera cuando intentaron revisar a dos hombres que circulaban en una motocicleta y que, previamente, aparentemente intentaron asaltar una estación de servicios del emblema Petromax.

Cuando los motociclistas fueron alteados, el que iba como acompañante se tocó la cintura y advirtió a los policías que no se acercaran. Como los agentes insistieron en revisarlos, el sospechoso sacó un revólver de la funda que portaba y abrió fuego contra los uniformados.

Además de perforar a tiros el móvil policial, el sospechoso hirió a uno de los agentes, el suboficial segundo Jorge Gamarra. El camarada de este tuvo que optar por auxiliarlo antes que seguir la persecución.

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Tras atentado a policía en San Juan Nepomuceno, persecución y captura

El jefe de Prevención y Seguridad de Caazapá, comisario principal Humberto Galeano, informó que inmediatamente emitieron una alerta para todas las unidades policiales de la zona y ya en horas de la madrugada de hoy fueron capturados los dos sospechosos en la zona de la compañía San Agustín (Ju’i Cue) del municipio de Buena Vista.

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Estos resultaron ser Juan Gabriel Aquino Noguera, de 32 años, quien registra arresto domiciliario en una causa por resistencia, prohibición de salir del país en una causa por exposición al peligro en el tránsito terrestre y antecedentes por tenencia de marihuana, y Carlos González Vázquez, de 45 años, quien registraba órdenes de captura por violencia familiar y por resistencia.

Carlos González Vázquez, de hecho, aún tenía en su cintura el revólver y la funda de cuero. Llamativamente, se paseaba así por todos lados, es decir, con un arma de fuego visible.

El policía herido se halla fuera de peligro. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de San Juan Nepomuceno, José Alberto Núñez Ruiz Díaz.