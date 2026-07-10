Policía acusado de abandono de funciones ahora cae por presunto hurto de una computadora

Un suboficial ayudante de la Policía Nacional fue detenido este jueves tras ser señalado como presunto autor del hurto de una notebook de las oficinas de Justicia Policial, donde había acudido para prestar declaración en el marco de un sumario administrativo abierto en su contra.

El uniformado, identificado como Óscar Daniel Duarte López, de 21 años, quedó a disposición del Ministerio Público por una causa de presunto hurto, luego de que el equipo informático fuera recuperado por agentes policiales.

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El robo ocurrió durante un receso de la audiencia

De acuerdo con el subcomisario Aldo Arzamendia, de la Comisaría 6ª, Duarte López se encontraba declarando por un expediente disciplinario relacionado con un supuesto abandono de funciones.

Durante un breve receso de la diligencia, desapareció una notebook perteneciente a otro agente policial que prestaba servicios en las oficinas de Justicia Policial y que era utilizada para la toma de declaraciones.

Según explicó el jefe policial, el suboficial era la única persona que permanecía en el lugar cuando se produjo la desaparición del equipo.

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El propio agente indicó dónde estaba la computadora

Tras advertir la falta del equipo, funcionarios de Justicia Policial iniciaron un seguimiento que permitió ubicar al uniformado y consultarle sobre lo ocurrido.

Siempre según la versión policial, Duarte López admitió haber retirado la notebook e indicó el lugar donde la había dejado, un basurero ubicado en una estación de servicio.

Con esa información, los intervinientes recuperaron la computadora, que posteriormente fue entregada a su propietario.

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Ya enfrentaba un sumario administrativo

Luego de recuperar el equipo, los responsables del procedimiento comunicaron el caso al Ministerio Público, que ordenó la detención del suboficial.

Arzamendia precisó que el agente ya no prestaba servicios en una comisaría y permanecía bajo la responsabilidad del Departamento de Talento Humano debido al sumario disciplinario que enfrentaba por presunto abandono de funciones.

Ahora, además del proceso administrativo interno, Duarte López deberá afrontar una investigación en la justicia ordinaria por el presunto hecho punible de hurto.