¿Qué dice la ley de Paraguay sobre la restitución parental? Esto explica una jueza

Una niña de dos años fue denunciada por su madre como desaparecida luego de que el padre de la menor, un ciudadano chileno, no devolvió a la niña tras un régimen provisorio de relacionamiento establecido judicialmente.

En el marco de la investigación de la denuncia, la abuela paterna de la niña fue detenida en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi cuando intentó salir del país para volver a Chile. Tras su detención, aseguró que su hijo se encuentra a la espera de una sentencia definitiva sobre la tenencia de la menor y acusó a la madre de la niña de cometer un supuesto “secuestro internacional” y de “mentir” en su versión de los hechos, haciendo referencia a que la mujer habría traído a la niña desde Chile.

En horas de la noche de hoy, viernes, afortunadamente la niña fue encontrada sana y salva en Argentina.

La jueza de la Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez, explicó que cuando los padres de un niño viven en países diferentes, en Paraguay se aplica lo que estipula el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el cual parte de un convenio de La Haya al que nuestro país se suscribió en los años 80.

“Si bien los convenios regían justamente el año que Paraguay firmó el convenio en el año 80, se hizo ley en el año 93, pero no teníamos claramente una ley con un proceso establecido qué hacer cuando hay un reclamo internacional en ese caso denominado restitución internacional, entonces recientemente el año pasado, recién el año 2025, Paraguay tuvo una ley de procedimiento en materia de restitución internacional, que es la ley 7.519 del año 2025, justamente a raíz de lo que se le solicitaba a Paraguay”, precisó.

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¿Qué es la ley de restitución?

Recordó que Paraguay fue condenado en setiembre del 2023 también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso Córdoba versus Paraguay, relacionado con el traslado ilícito y la falta de restitución internacional de un niño por parte de su madre desde Argentina hacia Paraguay.

El caso se remonta al 2016, cuando la madre trasladó a su hijo, quien entonces tenía un año y once meses, desde Buenos Aires hacia la ciudad de Atyrá, en Paraguay, sin el consentimiento de su padre, el ciudadano argentino Arnaldo Javier Córdoba. Aunque los tribunales paraguayos ordenaron la restitución del menor, las autoridades locales no lograron ejecutar la medida y la madre desapareció con el niño, quien no fue ubicado sino hasta el año 2015.

“Tengo entendido que cuando existe la sustracción, no solamente es como se cree ahora, que el padre sustrajo a la niña, sino también puede ser traslado de alguna forma ilícita, o sea, se considera traslado ilícito cuando, por ejemplo, uno de los padres va a otro país, ya sea sin autorización correspondiente o teniendo muchas veces la autorización correspondiente, esta tiene un tiempo para retornar y ese retorno no se da”, precisó la jueza.

Agregó que es en estos casos donde de alguna forma el otro padre o madre del otro país de alguna forma está habilitado a reclamar lo que se llama la restitución internacional de niños.

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Restitución internacional de niños

Indicó que esta ley es la que designa cual es la institución que se encarga de coordinar con la institución par del otro país, pero que lo primero que se ve es una forma de retorno del niño al momento al juez del país requerido.

“Así de una forma es que Paraguay puede ser requerido y recibe el requerimiento de Chile claramente, que es lo que lo que está en trámite, y allí se hace un pequeño proceso también, se le da la oportunidad que sea oída la persona con quien está la niña y en este caso ya también analizar porque la persona que está con la niña y el país, acá en el Paraguay, quien está recibiendo creo que en primer término el retorno de la niña, entonces también se pueden presentar medidas de defensa”, aclaró.

Estas medidas de defensa se otorgan en casos en que el niño, niña o adolescente esté en peligro, o necesiten algún tipo de medidas de protección, pero también se prevé que no se pierda el vínculo con el padre, que fue lo que ocurrió en el caso de Magnolia, según explicó en entrevista con la radio 780 AM.