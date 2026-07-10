Policiales
10 de julio de 2026 a la - 08:59

Tomás Romero Pereira: Defendió a su vecina de violencia familiar y terminó degollado

Casa de ladrillos azules con puerta de madera y ventana metálica, sin personas visibles en el entorno rural y tranquilo.
Un hombre fue degollado en su vivienda por su vecino en Tomás Romero Pereira.Gentileza

Un trágico episodio de homicidio fue registrado en la madrugada de este viernes en el distrito de Tomás Romero Pereira. Una mujer fue a pedir auxilio en la casa de su vecino por un episodio de violencia familiar y el hecho terminó con un homicidio.

Por Sergio González

Un hombre de 40 años fue degollado por su vecino durante la madrugada de este viernes, cerca de la 1:20, en una vivienda del barrio San Isidro del distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima fatal fue identificada como Daniel Maciel Rodríguez (40).

Luego del episodio en el que aparentemente forcejearon, los familiares auxiliaron al herido hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora, donde fue atendido por el médico de guardia Adel Vega. En el sitio se constató el deceso del hombre.

El agresor fue identificado por la pareja del fallecido. Agentes de la Comisaría 16ª de la zona realizaron una inspección en el lugar y lograron la aprehensión de Severiano Villalba González (54).

Hombre esposado con camiseta roja número 7, mientras un policía lo sostiene por el brazo en la comisaría con cartel de 'Policía Nacional'.
Severiano Villalba González es detenido por la Policía Nacional tras un homicidio cometido en la madrugada en Tomás Romero Pereira.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público. Los intervinientes convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística.

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Violencia y tragedia

Según declaró la pareja de la víctima fatal, Celia Mabel Villalba Domínguez, su vecina Gladys Domínguez huyó de su hogar por un supuesto episodio de violencia familiar.

Se resguardó en la vivienda de la víctima fatal. Severiano Villalba fue a buscarla al lugar a punta de machete, según detalló.

El señor Daniel Maciel terminó forcejeando con Severiano y recibió, en consecuencia, una herida cortante en el cuello. Ninguno de los involucrados tendría antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.