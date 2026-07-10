Tomás Romero Pereira: Defendió a su vecina de violencia familiar y terminó degollado

Un hombre de 40 años fue degollado por su vecino durante la madrugada de este viernes, cerca de la 1:20, en una vivienda del barrio San Isidro del distrito de Tomás Romero Pereira. La víctima fatal fue identificada como Daniel Maciel Rodríguez (40).

Luego del episodio en el que aparentemente forcejearon, los familiares auxiliaron al herido hasta el Hospital Distrital de María Auxiliadora, donde fue atendido por el médico de guardia Adel Vega. En el sitio se constató el deceso del hombre.

El agresor fue identificado por la pareja del fallecido. Agentes de la Comisaría 16ª de la zona realizaron una inspección en el lugar y lograron la aprehensión de Severiano Villalba González (54).

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público. Los intervinientes convocaron al sitio a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística.

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Violencia y tragedia

Según declaró la pareja de la víctima fatal, Celia Mabel Villalba Domínguez, su vecina Gladys Domínguez huyó de su hogar por un supuesto episodio de violencia familiar.

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Se resguardó en la vivienda de la víctima fatal. Severiano Villalba fue a buscarla al lugar a punta de machete, según detalló.

El señor Daniel Maciel terminó forcejeando con Severiano y recibió, en consecuencia, una herida cortante en el cuello. Ninguno de los involucrados tendría antecedentes, según el sistema informático de la Policía Nacional.