De víctimas a cómplices: detienen a empleados de transportadora de encomiendas

Tres personas fueron detenidas este jueves tras una denuncia de supuesto asalto a un camión de encomiendas en Pirapó. Los investigadores presumen que se trató de una simulación de hecho punible.

El Departamento de Investigaciones identificó a los detenidos como Ricardo Javier Ayala Sambuchetti (35), Alexis Gaspar Maciel Colmán (22) y David Ariel Benítez Riquelme (27), todos domiciliados en el barrio Arroyo Porã de Cambyretá.

Los investigadores incautaron un celular iPhone 13 de color azul, denunciado como robado por las supuestas víctimas, y un celular A15. Además, varias prendas de vestir, un kit de electricidad, productos de cosmetología, productos para chapistería de vehículos y varias cajas que fueron robadas.

Los detenidos y lo incautado quedaron a disposición del agente fiscal de la Unidad Penal de las Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.

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Simularon el asalto

Los investigadores lograron localizar en Encarnación el teléfono tipo iPhone que fue denunciado como robado. Fue incautado en poder de David Benítez, quien mencionó a los intervinientes que los denunciantes habrían estado involucrados en el supuesto asalto.

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La Policía presume que nunca ocurrió el atraco, tal como los trabajadores de la empresa Multienvíos denunciaron.

Presuntamente, un vehículo tipo furgón los estaba esperando en el lugar donde vaciaron el camión transportador de encomiendas.

Posteriormente, los tres detenidos confesaron que se trató de un engaño y que nunca ocurrió el asalto, sino que fue una fachada para apoderarse de las mercaderías.

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La denuncia

Los trabajadores denunciaron que un grupo armado de al menos cuatro personas cometió un asalto a un transportador de encomiendas durante la madrugada de este jueves. Supuestamente, en el kilómetro 80 de la ruta PY06, correspondiente a la compañía Manduviju del distrito de Pirapó, en el noreste del departamento de Itapúa.

Según la denuncia, los maleantes los interceptaron en la ruta y se llevaron el camión. Las presuntas víctimas fueron identificadas como Alexis Gaspar Maciel Colmán (22) y Ricardo Javier Ayala Sambuchetti (35).

Los intervinientes de la Comisaría 76.ª hallaron horas después abandonado el camión de la empresa Multienvíos, pero con el faltante de la mercadería. El transportador de encomiendas venía de Ciudad del Este y tenía como destino Hohenau.

Los investigadores indicaron que la empresa no comunicó su paso por el departamento a la Policía para realizar el acompañamiento correspondiente a este tipo de cargas.

Las víctimas detallaron que los supuestos "piratas del asfalto” llegaron a bordo de dos automóviles, ambos Toyota; uno sería modelo Premio y el otro, Allion. Los interceptaron a punta de arma de fuego, presuntamente armas largas, y actuaron encapuchados.

El camión es de la marca Volkswagen, modelo 9.150 (2024), de color blanco, con matrícula KVS 002. Los trabajadores fueron llevados supuestamente en los vehículos de los asaltantes y abandonados en la ruta, a unos kilómetros del sitio.

El atraco se cometió cerca de las 3:30 de la madrugada, mientras que la Policía tomó conocimiento a través de una llamada recién a las 5:30. A unos kilómetros más adelante fue hallado abandonado el camión, en el sector del Cruce Santa Clara, entre los distritos de Pirapó y Capitán Meza, en el empalme entre las rutas PY06 y PY07.