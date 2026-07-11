Crimen de verdulero en Ypané: confirman que usaron la misma arma en otro asesinato

La Policía Nacional confirmó que el arma utilizada para asesinar al comerciante Carlos Nelson Núñez, frente a su hija de cuatro años en Costa Alegre de Ypané, ya se encontraba registrada por otro crimen similar. Las pericias balísticas confirman que, con la misma arma, se asesinó a Rafael Antonio García Aguayo, quien fue víctima de un crimen el mayo pasado en San Antonio.

Por el asesinato de Núñez, fue detenido Eleuterio Altamirano, un brasileño que cuenta con frondosos antecedentes penales y un largo historial de asesinatos, pero se encontraba en libertad, detalló el periodista de ABC Color Blas López.

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Altamirano ingresó al sistema penitenciario en reiteradas ocasiones desde los años 80, según los registros, por diversos crímenes y delitos.

Dos verduleros asesinados

El primer crimen cometido con una pistola -cuyo paradero aún es desconocido- se registró hace apenas dos meses. Rafael Antonio García fue baleado cuando llegaba a su negocio en San Antonio. Según las imágenes divulgadas, dos delincuentes forcejearon con la víctima y uno de los criminales propinó al menos dos disparos en contra del verdulero.

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Los maleantes no se llevaron nada pero dejaron a García gravemente herido. Falleció días después en el Hospital de Trauma.

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En un caso bastante similar, esta semana fue asesinado Carlos Nelson Núñez, quien fue abordado en un camino vecinal del barrio Costa Alegre en Ypané. El hombre se encontraba con su hija de solo cuatro años, quien presenció el momento en el que su papá recibió un balazo fatal en el rostro.

Los delincuentes se llevaron aproximadamente G. 25 millones en efectivo.