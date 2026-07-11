Buscan a una madre con su bebé y a tres adolescentes desaparecidos

La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, emitió fichas de búsqueda con carácter de urgencia para cinco personas. Se solicita la máxima colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de los afectados.

El caso que genera profunda preocupación involucra a Cinthia Mabel Ríos Arévalos (25) y a su hijo recién nacido, individualizado temporalmente con las iniciales R.N. Ríos Arévalos.

Ambos fueron vistos por última vez el viernes, alrededor de las 14:30, en el sector de Maternidad del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

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Dos adolescentes buscados en Alto Paraná

En la zona este del país se reportaron dos desapariciones consecutivas el mismo viernes:

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En Minga Guazú, se busca a Iara Valentina Ponce de León (15), quien falta a su hogar desde las 13:30. Fue vista por última vez en el asentamiento Nuevo Horizonte, a la altura del kilómetro 15 Acaray.

En Ciudad del Este, Dyland Nahuel Salcedo Acosta (15) desapareció alrededor de las 17:00 en el barrio San Lucas.

Desaparición en el Chaco paraguayo

Asimismo, en la Región Occidental o Chaco se reportó la ausencia de María Emilia González Gavilán (16). La adolescente desapareció durante la madrugada del viernes en la comunidad Santa Cecilia, departamento de Boquerón.

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Según la denuncia, vestía un pantalón oxford negro, una blusa negra con capucha verde y calzado negro. Es de contextura delgada, cutis blanca y cabello negro con destellos rojizos.

Para brindar cualquier información que ayude a localizarlos, las autoridades instan a comunicarse de inmediato al 0986 760 083, al sistema 911 o a la línea 147 de Fono Ayuda.

¿Qué es la Ley MAFE y cómo funciona el protocolo?

La activación de este protocolo responde a la necesidad de una respuesta institucional inmediata ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes. La normativa, denominada en honor a María Fernanda “Mafe” Benítez, fue creada para eliminar las burocracias que históricamente retrasaban el inicio de las búsquedas.

El objetivo central de la Ley MAFE es garantizar la búsqueda activa desde el momento en que se radica la denuncia, sin plazos de espera obligatorios. Este enfoque permite que las fuerzas de seguridad desplieguen operativos de rastrillaje y difusión de datos de forma instantánea, priorizando la integridad física de los menores ante cualquier riesgo potencial.