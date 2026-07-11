Imputan por dos delitos al padre de la niña llevada ilegalmente a Argentina

El Ministerio Público, a través del agente fiscal interino Aldo Cantero Colman, imputó al ciudadano chileno -padre de la niña llevada ilegalmente a Argentina- por los supuestos hechos punibles de “desacato de orden judicial” y “violación del deber de cuidado”.

La pequeña niña de 2 años fue localizada a salvo ayer en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, Argentina, tras un intenso operativo de cooperación internacional. La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la pequeña el jueves pasado.

Según el relato fiscal, el pasado miércoles 8 de julio, el ahora imputado retiró a la menor en cumplimiento de un régimen de relacionamiento establecido, pero incumplió con el horario de retorno previsto para las 17:00.

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La preocupación de la madre escaló rápidamente al intentar contactar con el padre, quien inicialmente se negó a devolver a la niña.

Posteriormente, dejó de responder mensajes y llamadas. La abuela paterna la menor, quien quedó detenida, manifestó desconocer el paradero de ambos cuando fue consultada por la madre.

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Aunque el hombre había enviado fotografías asegurando que se encontraban en San Bernardino, la falta de contacto directo y el temor por la seguridad de la menor movilizaron al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía Nacional.

La situación tomó un giro crítico cuando la abuela paterna fue aprehendida el 10 de julio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, aparentemente intentando salir del país.

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Tras este suceso, el Ministerio Público ordenó la detención preventiva del hombre, que se concretó ayer, viernes, en Resistencia, Argentina.

La Fiscalía solicitó formalmente la prisión preventiva del imputado, argumentando el peligro de fuga, la falta de arraigo en el país y el riesgo de obstrucción a la justicia.

El agente fiscal Cantero pidió un plazo de seis meses para profundizar la investigación y presentar la acusación formal.