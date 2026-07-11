Qué dijo la jueza tras verificar el estado de salud de la niña llevada ilegalmente a Argentina

La niña de dos años que fue recuperada en Argentina tras horas de angustia por la denuncia de su desaparición ya se encuentra con su madre. Sin brindar detalles sobre qué pasará con el padre, que se encuentra detenido en el vecino país, la jueza Natalia Ortellado se limitó a señalar que en la audiencia se encargó de verificar cómo está la menor y a recordar a los padres las leyes vigentes.

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“La idea es que todas las partes podamos ver que la niña está bien y advertir a ambos progenitores, que tenemos que estar apegados a las leyes y continuar el proceso para después tener una sentencia”, señaló.

Aclaró que no va brindar más detalles para evitar preopinar, pero confirmó que inicialmente la pequeña está con su madre.

“La niña está en Paraguay con al madre, en situación que está en expediente y yo no puedo mencionar. Mi obligación como juzgadora es constatar que está bien y advertir a ambos progenitores que se apeguen a las reglas y procesos paraguayos. Somos un país soberano, respetuoso de derechos humanos, de las legislaciones”, indicó.

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Resaltó que en situaciones de migración de los padres se pueden generar conflictos como estos pero lo que hará hoy será recordar cuáles son las leyes vigentes y las obligaciones de ambos.

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Al finalizar la audiencia, la jueza confirmó que el padre de la niña participó de manera virtual de la audiencia, de la cual también formaron parte la madre, los abogados, la Fiscalía, un psicólogo y el Cónsul. Destacó que la niña está bien.

“Fue para advertirles que llevemos este caso en paz, hay una niña de dos años que necesita que todos recompongan los lazos. Ahora a continuar para terminar fallando con una sentencia acorde a nuestro Soberano", declaró.

Recordó que antes de este hecho el padre fue beneficiado por una medida cautelar de relacionamiento, en el marco de un juicio de restitución internacional. Tras la recuperación de la niña, agregó, ahora avanzará ese juicio y la próxima semana se podría tener una sentencia.

La madre agradeció el apoyo recibido por parte de diversas autoridades durante todo este proceso y resaltó que ahora el único objetivo es proteger a su hija.

Prisión preventiva para el padre

La Fiscalía, por su parte, solicitó la imputación del padre por desacato de orden judicial y violación del deber de cuidado tras no restituir a la menor al finalizar el régimen de relacionamiento. Inicialmente, se solicitó la prisión preventiva debido a que es ciudadano chileno y no tiene arraigo, por lo cual el Ministerio Público considera que existe peligro de fuga.

En el marco de este caso, la Dirección de Antisecuestros de la Policía Nacional, que trabajó para localizar a la niña, señaló en las redes que la niña fue localizada en el Chaco argentino, gracias a la cooperación internacional.

“Ya se encuentra sana y salva junto a su familia, gracias al compromiso, la coordinación y la cooperación entre las autoridades de Paraguay y Argentina”, indicó la Policía.

Además, agradeció a la Procurador General del Chaco (Argentina), Jorge Omar Canteros, al fiscal Víctor Recio, al Ministerio de Seguridad del Chaco y la Policía de la misma zona.