Motociclistas asaltan una estación de servicios Petropar en San Pedro del Paraná

Dos hombres armados, con vestimenta oscura y tapabocas, ambos con cascos protectores y una pistola en mano, asaltaron una estación de servicios del emblema Petropar la noche de este viernes, aproximadamente a las 21:00.

Los asaltantes se movilizaban a bordo de una motocicleta tipo Star de color negro, según la denuncia.

El denunciante y víctima del atraco sería un funcionario, identificado como Guillermo Miguel Riveros Bogado (21). Expresó que fue reducido junto a otra trabajadora y que los mismos exigían el dinero de la recaudación.

Se terminaron llevando G. 2.200.000 en efectivo y dos celulares, uno de la marca iPhone y otro Xiaomi, según detallaron.

El local se halla ubicado sobre la calle de acceso a San Pedro del Paraná, que empalma con la ruta PY08. Intervinieron en el caso agentes de la Comisaría Séptima, quienes convocaron a personal técnico de Investigaciones y Criminalística. Además, informaron al Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Septuagenario buscado por abuso sexual en Argentina fue detenido en Edelira por Interpol

Investigan el caso

El agente fiscal de turno de la Unidad Penal en San Pedro del Paraná, Egidio Borja, manifestó que personal de Investigaciones analiza imágenes del circuito cerrado del negocio. No obstante, detalló que se dificulta la identificación de los autores porque actuaron con el casco puesto.

Sostuvo que la estación de servicios no cuenta con guardia de seguridad. Refirió, además, que la Policía trabajará para dar con estos asaltantes que generan “un ambiente de inseguridad” en la zona.