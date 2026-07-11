Santaní: vecinos se organizan para combatir la inseguridad

Los afectados señalaron que últimamente la situación se ha vuelto insostenible a raíz de la proliferación de grupos que se dedican a cometer todo tipo de hechos delictivos en perjuicio de la gente que vive en medio de una inseguridad total, por lo que decidieron organizarse entre vecinos para tratar de lidiar con el problema, señalaron.

Los tres barrios involucrados en la organización son Cerrito, San José y San Blas, respectivamente, cuyos lugareños lamentaron que muchos de los delincuentes probablemente serían consumidores de estupefacientes que vienen cometiendo numerosos robos domiciliarios y asaltos en las calles.

Uno de los referentes de la comisión vecinal creada recientemente, Gustavo Pavón, manifestó que, cansados de los constantes perjuicios que reciben por parte de los ladrones, se vieron obligados a reunirse entre todos para luchar de frente contra la tremenda inseguridad a la que están sometidos desde hace varios meses.

Por otra parte, al ser consultado si tienen el acompañamiento de la Policía Nacional en sus barrios, Pavón reconoció que efectivamente hay apoyo de la Comisaría 8ª local y de los efectivos motorizados (Grupo Lince), que realizan recorridos aleatorios en algunos puntos, pero que, de todas formas, los delincuentes siguen cometiendo sus fechorías, provocando la intranquilidad de las familias que viven en esta parte de la ciudad, aseveró.

Inseguridad y drogas

En lo que respecta al problema que está afectando a los pobladores de los barrios mencionados, una madre de familia del barrio San José, Antonia Villasanti, opinó que el tema de la inseguridad, que tiene en constante zozobra a los vecinos, es producto del consumo de drogas, atendiendo a que varios de los que cometen los robos y asaltos callejeros son consumidores de algún tipo de estupefacientes, por lo que, a su parecer, se debería combatir primeramente a los vendedores de cualquier tipo de droga, mencionó.

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Aumentar los controles

Por su parte, el jefe de la Comisaría 8ª de Santaní, comisario Diego Espinola, anunció que la institución a su cargo está aumentando los controles en las zonas con más denuncias de hechos delictivos con el propósito de acompañar a los vecinos organizados y, de esa forma, tratar de controlar el problema de la inseguridad, no solamente en estos barrios sino en toda la población, refirió.