Ypané: cae veterano criminal brasileño por el asalto y asesinato de un verdulero

La investigación abierta por el asesinato del comerciante de Ypané que conmocionó al país, derivó en la aprehensión del brasileño Eleuterio Altamirano y de Alexis Rodrigo Brítez Barrios, de 29 años.

Lea más: Criminales huyeron con millonario botín tras matar a comerciante frente a su hija en Ypané

Durante los procedimientos ejecutados entre la mañana de ayer viernes y la madrugada de hoy en Ypané y en los barrios Santa Ana de Asunción y San Jorge de San Antonio, los agentes del Departamento Especializado en la Investigación de Homicidios también incautaron una motocicleta que aparentemente fue utilizada en el ataque mortal, prendas de vestir, un casco, algunos elementos informáticos y los celulares de los sospechosos.

El comerciante Carlos Nelson Núñez, de 43 años, se dedicaba a la venta de frutas y verduras y para el efecto tenía su local de ventas en pleno centro de la ciudad de Ypané, muy cerca de la comisaría 23° Central y de la Municipalidad.

La víctima tenía trabajando con él a varios jóvenes, ya que también distribuía productos a otros comercios de la zona. Según los investigadores, la actividad comercial le obligaba a tener constantemente dinero en efectivo en su poder, para reponer constantemente los productos.

Aparentemente alguien del entorno del comerciante vendió o simplemente dejó escapar estos datos sobre los movimientos económicos del Núñez, que para su mala suerte llegaron a oídos del veterano criminal brasileño Eleuterio Altamiro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este, quien estuvo preso por otros crímenes, luego de abandonar la cárcel de Tacumbú se había instalado en el asentamiento San Agustín, ubicado en el barrio Paso de Oro de de la ciudad de Ypané.

Lea más: Asalto fatal en Ypané: comerciante fue asesinado frente a su hija de 4 años

La sospecha de los investigadores es que Altamirano aparentemente planificó y reclutó a los dos jóvenes que lo acompañaron para dar el golpe. De acuerdo con lo que explicaron los mismos investigadores, también habria sido el extranjero el que disparó y mató al comerciante y luego lo despojó de la riñonera que contenía un poco de dinero y un revólver.

Niña de cuatro años vio como mataron a su papá

La hija de apenas cuatro años del comerciante estaba en el asiento de atrás de la camioneta en la que estaba el comerciante cuando fue atacado y fue testigo de cómo asesinaron a su papá.

Tras el ataque los investigadores comenzaron a seguir el itinerario utilizado por los criminales en la huida gracias a las imágenes captadas por algunas cámaras de seguridad y de esa forma llegaron hasta el asentamiento San Agustín donde capturaron a Altamirano.

Al verse descubierto y acorralado, el brasileño dio datos de sus presuntos cómplices a los agentes policiales. El extranjero, que tendría unos 70 años, no tenía documentos al momento de su captura.

En la madrugada de hoy, los investigadores allanaron varias propiedades en Asunción y Ypané y San Antonio, en este último punto capturaron a Alexis Rodrigo Brítez Barrios, quien también habría participado en el asalto.