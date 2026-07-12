Asunción: trabajador muere atropellado y conductor habría intentado huir

En la mañana de este domingo se registró un accidente fatal cerca de la intersección de las avenidas General Santos y España, en Asunción, donde un automóvil - que presumiblemente se desplazaba a alta velocidad - chocó con un motocarro, matando al conductor de este vehículo.

Según el informe policial, el incidente ocurrió alrededor de las 5:50 de hoy y tuvo como víctima fatal a Roque Ayeza (52 años), quien - según testigos – trabajaba en la zona como vendedor de diarios. Su deceso fue constatado por paramédicos en el lugar del hecho.

La otra persona involucrada, el conductor del automóvil, fue identificada como Matías Miguel Moreno (24).

Conductor de automóvil habría intentado huir

Según reporta la Policía Nacional, el conductor del automóvil habría intentado huir por la avenida General Santos luego de chocar con el motocarro.

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Sin embargo, el vehículo - un Toyota Axio - volvió a chocar poco después, impactando contra un muro del Colegio San Andrés. El conductor quedó atrapado dentro del rodado y tuvo que ser rescatado por bomberos.

El conductor fue trasladado al Hospital de Trauma, donde permanece internado y donde se le practicó un ‘alcotest’ que arrojó un resultado positivo, según comentó hoy a ABC el comisario Sabino López, jefe de la Comisaría 6 de Asunción, en cuya jurisdicción se produjo el choque.