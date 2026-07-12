Cae supuesto narco con más de 230 kilos de marihuana en Amambay

Un hombre identificado como Jorge Palacios Villagra (45) fue detenido este fin de semana en la ciudad de Karapaí, departamento de Amambay. Se trata del conductor de un vehículo Hyundai Tucson en cuyo interior se encontraban 235,5 kilos de marihuana prensada.

Según un informe del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional en Capitán Bado, que realizó el procedimiento, tareas de inteligencia permitieron individualizar el vehículo en el que iba a ser transportada la carga ilícita.

El rodado en el que era transportada la droga decomisada también fue incautado por los intervinientes, al igual que un aparato celular y documentos varios, que serán procesados como evidencias en el marco de la investigación penal, según detallaron los responsables de la operación.

El detenido Jorge Palacios Villagra fue imputado por posesión y tráfico de estupefacientes, teniendo en cuenta la flagrancia y el nivel de procesamiento de la droga que estaba lista para su comercialización. La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, informó que solicitó que el procesado sea enviado a la cárcel para responder el proceso en prisión.

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