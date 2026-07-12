Familiares de joven fallecido en procedimiento policial exigen justicia

El comandante de la Policía Nacional, César Silguero, se constituyó en la zona y afirmó que la institución se puso a disposición del Ministerio Público.

Los familiares de Federick Nahuel Cáceres Sosa expresaron su dolor y reclamaron justicia tras la muerte del joven ocurrida en la madrugada de este domingo durante un procedimiento policial en la ciudad de Alberdi.

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Según relataron sus allegados, Cáceres Sosa residía en la zona de Zanjita y diariamente se trasladaba a Alberdi por motivos laborales.

También señalaron que practicaba deportes en el Club Atlético El Túnel de Alberdi, por lo que era conocido por vecinos de la comunidad.

Miguel Ángel Sosa, tío del joven, manifestó que la familia no encuentra explicación a la forma en que ocurrieron los hechos.

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“Ellos dicen que no respetó la barrera policial, pero él todos los días iba y venía a Alberdi a trabajar. Conocían su vehículo y su número de chapa. Era un joven educado y respetuoso”, expresó.

El caso generó conmoción en la comunidad y reavivó pedidos de esclarecimiento por parte de los familiares, quienes insistieron en que se determinen las responsabilidades correspondientes.

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Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, César Silguero, llegó hasta Alberdi para interiorizarse del procedimiento.

El alto jefe policial indicó que mantuvo una reunión con el fiscal Diego Benítez y que la Policía Nacional se puso a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación.

Silguero señaló además que trabajan en el caso equipos de la Comandancia, el Laboratorio Forense y la Dirección de Asuntos Internos. Asimismo, calificó lo ocurrido como una posible “negligencia” y aseguró que todas las evidencias recolectadas ya fueron entregadas al fiscal interviniente.

Finalmente, el comandante manifestó que acompañará a los familiares del joven fallecido mientras avanzan las diligencias investigativas destinadas a esclarecer el hecho.