Asalto en Alberdi: familiar armado frustró millonario golpe a supermercado

Un grupo de delincuentes fuertemente armados ingresó en la noche del miércoles al supermercado Liz 2, de la ciudad de Alberdi, simulando un operativo de la Senad. Los atacantes redujeron al personal, tomaron a algunas personas como rehenes y se llevaron una suma de dinero aún no cuantificada.

El comisario Hernán Zárate, jefe de Investigaciones de Ñeembucú, informó que fueron alertados sobre un asalto protagonizado por entre 8 a 10 personas, quienes llegaron de forma aparatosa frente al local en un vehículo tipo furgoneta de color blanco.

Los delincuentes irrumpieron en el comercio, redujeron a empleados y propietarios, y actuaron minutos antes del cierre habitual del establecimiento.

Según las averiguaciones policiales, el supermercado suele cerrar diariamente alrededor de las 20:15. Los asaltantes ingresaron poco antes de esa hora, aprovechando que aún había movimiento dentro del local.

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Familiar de propietarios frustró el golpe

Durante el asalto, los delincuentes se trasladaron hacia la parte trasera del local, donde los propietarios tienen su vivienda. Uno de los integrantes del grupo que permanecía en el exterior observó a una persona que estaba mirando lo que ocurría.

El asaltante llamó a esa persona y le manifestó que se trataba de un allanamiento de la Senad. Sin embargo, esta no creyó la versión, ingresó a su vivienda, tomó un arma y efectuó disparos contra el delincuente.

La reacción alertó a los demás cómplices, quienes retrocedieron antes de ingresar a los dormitorios de los propietarios. De esta manera, los atacantes no pudieron acceder al lugar donde aparentemente buscaban obtener una mayor cantidad de dinero y solo lograron llevarse lo que había en la caja registradora.

Tras las averiguaciones policiales, se confirmó que la persona que repelió a los delincuentes era uno de los yernos del propietario del local comercial. “Prácticamente, le salvó a toda la familia. Según manifestaron, fue gracias a esa reacción del familiar que se frustró lo que tenía planeado esta gente y se llevaron solo el ingreso del día”, refirió el comisario.

Delincuentes abandonaron vehículo utilizado en el asalto

Luego del asalto frustrado, los delincuentes abandonaron el vehículo utilizado para llegar hasta el supermercado a unos cinco kilómetros, en la compañía Moñái Kue, jurisdicción de Alberdi.

El vehículo había sido robado previamente en la localidad de Ñemby, según consta en la denuncia realizada ante las autoridades.

Policía analiza posible información filtrada

Ante la reiteración de hechos punibles de este tipo en la zona, el jefe de Investigaciones de Ñeembucú señaló que se manejan varias hipótesis sobre la planificación del asalto y la información con la que contaban los delincuentes.

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“Estamos manejando algunas hipótesis: se están manejando informaciones que están ayudando a estos criminales en cuanto al manejo de la parte comercial”, sostuvo.

Además, indicó que se realizó el cambio del personal policial en la zona y que se mantienen controles constantes para reforzar la seguridad.