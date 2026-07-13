Agente penitenciario detenido con más de 2 kilos de marihuana en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Pedro Juan Caballero, detuvieron a un un agente penitenciario en la vía pública de esta capital departamental e incautaron de su poder 2,400 kilos de marihuana, que según los investigadores, iba a ser introducida en el establecimiento penal.

El detenido fue identificado como Alcides Ramírez González, de 43 años, con antecedentes penales por Liberación de Presos, Frustración de la Persecución y Ejecución Penal y Asociación Criminal, año 2020, además de Incumplimiento del Deber Legal Alimentario, según la Policía Nacional.

El vehículo en el que era transportada la sustancia ilícita, un automóvil Volkswagen Golf y un celular, propiedad del ahora privado de libertad, también fueron incautados por los intervinientes.

El comisario José Delgado, jefe de Investigaciones, señaló que la captura del guardiacárcel fue producto de un trabajo de inteligencia y que la droga que tenía en su poder era para “reabastecimiento de la población penitenciaria”, es decir, el estupefaciente iba a ser comercializado dentro de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.

Implicado en caso fuga masiva

El hoy detenido Alcides Ramírez González (43) aparece en la lista de casi una treintena de procesados por la fuga masiva de presos de la Penitenciaría de esta ciudad, en enero del 2020, que aguardan juicio oral y público por aquel caso.

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Pese a ese antecedente, Ramírez González seguía cumpliendo funciones en el establecimiento penitenciario. Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no se pronunciaron sobre el caso hasta el momento.