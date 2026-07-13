Policiales
13 de julio de 2026 a la - 15:04

Alberdi: Fiscal ordena la detención de ocho policías por la muerte de joven

Automóvil Toyota blanco con impactos de bala visible en la luneta, rodeado de pastizales y vegetación.
El rastro de los disparos de la Policía en el automóvil de Federick Nahuel Cáceres Sosa.Edgar Vázquez

El fiscal Diego Benítez, titular de la Unidad Penal Nº 2 de Alberdi, dispuso la detención de ocho agentes policiales en el marco de la investigación por la muerte de un joven de 22 años. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la zona de Cruce Acevedo, camino a la compañía Zanjita, distrito de Villa Oliva.

Por Édgar Vázquez

El representante del Ministerio Público, Diego Benítez, informó que la muerte del joven Federick Nahuel Cáceres Sosa (22) se registró alrededor de las 05:30 en circunstancias que aún están siendo investigadas. Señaló que se encuentra analizando todas las pruebas recolectadas para determinar las responsabilidades y avanzar en la eventual imputación de los principales sospechosos del disparo de arma de fuego.

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El fiscal indicó que en la investigación se examinan elementos vinculados al uso de armas largas tipo fusil y armas de 9 milímetros, con el objetivo de establecer quiénes habrían efectuado los disparos que provocaron la muerte del joven.

Policías del grupo táctico de Ñeembucú, ocho de ellos están siendo investigados por el Ministerio Público por la muerte del joven Nahuel Cáceres Sosa.
Policías del grupo táctico de Ñeembucú, ocho de ellos están siendo investigados por el Ministerio Público por la muerte del joven Nahuel Cáceres Sosa.

Familiares y allegados de la víctima, Federick Nahuel Cáceres Sosa, se manifestaron para exigir justicia y una investigación exhaustiva. Lo recordaron como un joven educado, respetuoso y trabajador, además de destacar su dedicación al deporte, ya que formaba parte de un club de la ciudad de Alberdi.

El caso continúa bajo investigación y se aguarda que el Ministerio Público defina en las próximas horas las medidas procesales correspondientes contra los agentes detenidos.

Resolución del Ministerio Público que ordena la detención de 8 agentes de Policia.
Resolución del Ministerio Público que ordena la detención de 8 agentes de Policia.

Los ocho agentes policiales que se encuentran detenidos son: Martín Santa Cruz, jefe del grupo táctico, y los suboficiales Willian Ayala, Maicol Santa Cruz, Jonathan Valdez, Cristian Velozo, Inocencio Gálvez, Ariel Ayala y Néstor Pérez.

Todos se encuentran detenidos en la dependencia de Seguridad Ciudadana de la Dirección de la Policía Nacional en Ñeembucú, a disposición de la Justicia.

Movilización para esta tarde

Los ciudadanos alberdeños realizarán una movilización en la tarde de este lunes, a las 16:00, frente al Ministerio Público para exigir justicia por la muerte de Federick Nahuel.