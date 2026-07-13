Alerta Mafe: buscan a cinco menores desaparecidas en el país

El Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional activó los protocolos de búsqueda para encontrar a cinco adolescentes, bajo la modalidad de Alerta Mafe, con el objetivo de lograr su pronta localización.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero.

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Los intervinientes compartieron los datos de las menores reportadas por sus familiares como desaparecidas:

Jazmín Aquino Aranda (14): desapareció el 11/07/2026 en la localidad de Santa Cecilia, Villa Hayes. Vestía jeans celestes, abrigo lila con verde y crocs negras.

Deysi Andrea Aquino Jara (16): desaparecida el 11/07/2026 en la localidad de Santa Cecilia, Villa Hayes. Vestía abrigo negro, calza negra y zapatillas blancas.

Adriana Mabel Báez Martinez (15): desapareció el 12/07/2026 en la Villa Ko’eju de la compañía Salado, ciudad de Limpio.

Josefina Altuman Villalba (17): desaparecida el 09/07/2026 en la compañía Potrero Po’i, ciudad de Itá.

Camila Betsabeth Rojas Ibarra (14): desapareció el 17/06/2026 en la compañía Mbatovi Virgen del Rosario, ciudad de Paraguarí.

Canales de comunicación para brindar información

Cualquier información relevante puede ser comunicada de manera urgente a través de los siguientes números habilitados:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

0986 760083 (Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas)

911 (Sistema de Emergencias de la Policía Nacional)

147 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia).

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¿Qué es la Ley Mafe y cómo funciona el protocolo?

La activación de este protocolo responde a la necesidad de una respuesta institucional inmediata ante la desaparición de niños y adolescentes. La normativa, denominada en honor a María Fernanda “Mafe” Benítez, fue creada para eliminar las burocracias que históricamente retrasaban el inicio de las búsquedas.

El objetivo central de la Ley Mafe es garantizar la búsqueda activa desde el momento en que se radica la denuncia, sin plazos de espera obligatorios. Este enfoque permite que las fuerzas de seguridad desplieguen operativos de rastrillaje y difusión de datos de forma instantánea, priorizando la integridad física de los menores ante cualquier riesgo potencial.