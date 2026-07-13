Excomandante cuestiona mudanza de la Comandancia de la Policía al Puerto de Asunción

El Gobierno resolvió la mudanza del Ministerio del Interior y de la Comandancia de la Policía Nacional a uno de los edificios gubernamentales en el Puerto de Asunción, traslado que fue efectivizado hace unas semanas.

La decisión de trasladar la Comandancia de la Policía y convertir el edificio en el que esta funcionaba –sobre la avenida El Paraguayo Independiente, frente a las plazas del Cabildo y el Congreso Nacional– en un museo fue recibida con el rechazo de los gremios de oficiales y suboficiales retirados de la Policía.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Gilberto Fleitas, excomandante de la Policía, hizo eco de ese desencanto afirmando que la decisión del Gobierno ha generado “preocupación” y “cierto grado de indignación e impotencia” en los oficiales y suboficiales en situación de retiro.

Cuestionamientos simbólicos y estratégicos

El excomandante señaló el “carácter histórico sentimental” que tiene el edificio y opinó que “la instalación de un museo no puede primar sobre un edificio emblemático, histórico, simbólico para la Policía y la ciudadanía en general”.

Más allá de las consideraciones históricas y simbólicas, el excomandante Fleitas señaló preocupaciones de carácter “estratégico” y cuestionó el traslado de la Comandancia de las inmediaciones del Congreso. Opinó que la decisión podría comprometer la capacidad de la Policía de reaccionar con rapidez a alguna crisis que se produzca en las inmediaciones del Parlamento.

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“En tiempos de paz permanecen (en la Comandancia) 300 policías tácticos para reacción rápida, para llegar en segundos al Congreso”, dijo. “En una situación de crisis hay 2.000 o 3.000 policías acuartelados (...), no hay otro edificio que podamos utilizar para una intervención urgente”.

Opinó también que, por cuestiones de seguridad, no es recomendable que el comandante de la Policía Nacional y el ministro del Interior hagan oficina en un mismo edificio.

En conversación con ABC Color hoy, el ministro del Interior, Enrique Riera, negó que el traslado de la Comandancia impacte sobre la seguridad en el microcentro asunceno diciendo que el nuevo edificio está solo a unas pocas cuadras de la vieja sede.

Golpes a la moral de la Policía

El excomandante Fleitas argumentó que el traslado de la Comandancia es el último de varios sucesos recientes que han afectado la moral entre los agentes activos de la Policía, luego del traslado de dependencias policiales ubicadas cerca de la sede del Poder Judicial en Asunción, el uso de polígrafos para evaluaciones y las modificaciones al sistema de jubilaciones y pensiones del personal policial.