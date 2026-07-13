Guardiacárcel que cayó con droga tiene antecedentes por liberación de presos y asociación criminal

El guardiacárcel detenido con droga identificado como Alcides Ramírez González (43) cuenta con antecedentes por liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución penal y asociación criminal en el 2020 e incumplimiento al deber legal alimentario.

Aparentemente, los agente de Investigaciones ya estaban siguiendo los pasos del funcionario penitenciario, quien sería parte de una verdadera organización criminal que se encarga de meter todo tipo de vicios a la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.

Dicha actividad aparentemente generaba buenísimas ganancias de la estructura criminal y a los miembros de la misma que se reflejaba en su nivel de vida, que para nada coincidía con su sueldo de funcionario.

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Ya lo estaban siguiendo

Desde hace unos días los agentes comenzaron a seguir los pasos de Ramírez y en la mañana de este lunes los agentes recibieron el dato preciso que el sospechoso iba a meter algo al penal, pero sin especificar qué cosas.

Poco después de las 10:00 los oficiales de Investigaciones interceptaron al funcionario cuando al mando de su automóvil Un automóvil Volkswagen Golf negro, con matrícula HCN 503 sobre una calle del barrio Santa Ana.

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El vehículo fue revisado minuciosamente en la parte posterior, dentro de una mochila fueron encontrados cinco panes de marihuana prensada con un peso de 2 kilos con 400 gramos, por lo que se procedió a la detención del guardiacárcel y la incautación de la droga y el vehículo.