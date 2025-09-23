Guardiacárcel de “la nueva generación” cae con cocaína en Tacumbú

El guardiacárcel detenido fue identificado como Félix Antonio Rodríguez Almirón, de 25 años, quien ni siquiera completó aún, un año de servicio en el Ministerio de Justicia.

Según los datos, los propios funcionarios de la cárcel de Tacumbú revisaron a sus compañeros del Grupo 2 que debían tomar su guardia esta mañana a las 07:00.

Rodríguez, quien ya venía siendo monitoreado por conductas sospechosas, intentó meter un termo para tereré que estaba vacío, pero que pesaba más de lo habitual.

Ante esta situación, se convocó a agentes de la Policía Nacional (PN) con quienes se verificó el termo, que había sido tenía un doble fondo que a su vez almacenaba cinco paquetes de cocaína distribuida en bolsas para hielo.

La droga incautada pesó 1,755 kilogramos, según el informe de los intervinientes.

Dentro del penal, la cocaína puede costar 50.000 guaraníes el gramo.

El agente penitenciario Félix Antonio Rodríguez Almirón forma parte de la camada de funcionarios que, en teoría, son de “la nueva generación” y que “ya vienen con un chip distinto”, según había dicho varias veces el propio ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.