Director de la Policía en Itapúa recibió reclamos de pobladores por constantes hechos de inseguridad en Atinguy

El encuentro se llevó a cabo esta tarde en el polideportivo del asentamiento Atinguy de San Cosme y Damián. Durante la reunión, los pobladores expresaron al jefe policial del departamento de Itapúa, comisario Hilario Godoy, el malestar y la impotencia que generan los continuos hechos de inseguridad.

La reunión se desarrolló en el tinglado de la comunidad Atinguy, en el distrito de San Cosme y Damián, en el departamento de Itapúa.

Señalaron que los hurtos les ocasionan importantes perjuicios y que, en algunos casos, delincuentes ingresaron a una misma vivienda en más de cinco oportunidades. Asimismo, manifestaron su preocupación por la escasa respuesta policial para esclarecer los casos.

Además, solicitaron al comisario principal Hilario Godoy mayor equipamiento para el personal policial, una patrullera en condiciones y el aumento de la dotación de agentes. También pidieron una mayor presencia del Grupo Táctico Lince, con el objetivo de restablecer la tranquilidad en la comunidad, donde residen aproximadamente 600 familias.

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Compromiso de cambio

El comisario Godoy señaló que, lamentablemente, tuvo que trasladarse hasta la comunidad para escuchar de primera mano los reclamos de los pobladores.

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Indicó que algunos vecinos solicitaron el cambio de los efectivos policiales asignados a la zona, una medida que consideró viable, al sostener que, cuando un comisario deja de contar con la confianza de la ciudadanía, resulta difícil desempeñar su labor con eficacia.

El jefe policial se comprometió a buscar renovar la totalidad del personal policial en el lugar y reforzar la dotación con más recursos humanos.

También afirmó que se gestionará la puesta en condiciones de la patrullera para dotar a los agentes de las herramientas necesarias que permitan garantizar una mayor seguridad a los pobladores.