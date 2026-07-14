¿Por qué se derrumbó el edificio Encarnación?: esto es lo que concluyó la pericia forense

El equipo de fiscales designados para la investigación del derrumbe del edificio "Apart Hotel Santa Teresa”, que ocurrió el 2 de abril de 2025 en el barrio San Roque de Encarnación, logró determinar la posible causa del siniestro tras la culminación de una pericia de ingeniería civil. El informe concluyente fue elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), a cargo del ingeniero Herman Segovia Lohse.

El estudio consideró muestras de los elementos estructurales de la construcción, la documentación, el análisis del circuito cerrado que captó el momento y un estudio geotécnico del suelo.

El documento ratifica que los aspectos evaluados en conjunto refuerzan la teoría que sostiene el motivo por el que la estructura se desplomó.

No obstante, indica que los modelos aplicados para el análisis todavía se pueden precisar con estudios más profundos, pero el resultado, sin esas consideraciones, ya sería desfavorable para la estabilidad de la estructura. Es decir, considerar los aspectos omitidos, como la acción del viento, evidenciaría aún más las carencias de la construcción.

Los fiscales que encabezan la causa son Enrique Fornerón, Rocío Valdez y Francisco Martínez. También existe una querella adhesiva promovida por los familiares de las víctimas fatales, representada por los abogados Rolando Ortega y Perla Riveros.

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¿Por qué se derrumbó?

El informe pericial indica que el edificio presentó una pérdida de soporte vertical en niveles inferiores, en la zona derecha, de iniciación localizada y propagación rápida. Esto terminó con un volcamiento lateral repentino de toda la estructura.

Los indicios apuntan a que se debió a la baja resistencia del hormigón en los pilares. Según las comparaciones, en el caso de los pilares, el nivel de resistencia estaba por debajo de lo declarado en los planos, a diferencia de las vigas y losas, que sí se ajustaban a este estándar (210 kg/cm²).

La diferencia sustancial señalada es que la mezcla de hormigón para los pilares fue elaborada in situ, mientras que para las vigas y losas fue elaborada en planta. Atribuyen a este factor la diferencia entre las resistencias.

Otro detalle no menor es que la obra presentó dos ampliaciones, en las que, a partir del piso seis, no se documentó ningún refuerzo estructural en los niveles inferiores por el aumento de carga.

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Planos modificados

También se evidenció que se declaró la construcción de la circulación vertical (escaleras y ascensor) hacia la derecha, mientras que en la práctica se hacía a la inversa, lo que podría denotar una falta de control.

El primer permiso municipal (120/2023) estipulaba cinco niveles de construcción con circulación vertical a la derecha.

En los siguientes permisos de ampliación, (51/2024) para los pisos 6 y 7 y (205/2024) para el piso 8, los planos hacían figurar la circulación vertical a la izquierda, hecho que fue comprobado con la inspección del edificio derrumbado.

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La investigación

Los responsables del Ministerio Público investigan a los cinco imputados por homicidio culposo, exposición a lugares de trabajo peligrosos y actividades peligrosas en la construcción.

Los imputados en la causa son el intendente municipal, Luis Yd (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Orlando René Miglio; el arquitecto de la construcción, Roberto Faustino Ramírez Faría; la propietaria del inmueble en construcción, Ramona Teresa Bogado Benítez; y el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral.

Las víctimas fatales fueron Hermelinda Báez (55) y Montserrat Brítez (15), su nieta, domiciliadas en la compañía Cerrito, de Encarnación. Las mujeres eran trabajadoras de la Feria de la Avenida Japón.

En principio, los investigadores parten de que los involucrados actuaron con conocimiento de los riesgos que, penosamente, causaron dos muertes.

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Siniestro fatal

Hermelinda tenía un puesto en la Feria de la Avenida Japón, a media cuadra de la construcción. Habitualmente, junto a su nieta, preparaban las viandas de comida para los trabajadores de esta construcción.

La tarde de ese miércoles 2 de abril de 2025, pidieron de favor a Roberto Montiel, el sereno, quedarse en la obra para pernoctar, porque no tenían cómo volver a su casa, en la zona rural de Encarnación.

Cerca de las 22:00, mientras Montiel realizaba un recorrido por el exterior de la obra, el edificio se desplomó con ambas mujeres dentro. Luego de varias horas de trabajo de varias compañías de bomberos voluntarios, hallaron los cuerpos sin vida de las víctimas.

La construcción que se derrumbó era de ocho pisos y estaba ubicada sobre la calle Molas, casi avenida Japón, en el barrio San Roque, a pocas cuadras de la Costanera República del Paraguay. Estaba destinada a ser un Apart Hotel, de cara al evento del Mundial de Rally 2025, que prometía un gran movimiento de visitantes en la ciudad.