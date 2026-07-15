Crimen brutal en PJC: la víctima era adicta a las drogas y no tenía antecedentes penales

El Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con base en Pedro Juan Caballero, informó que está en plena tarea, en coordinación con sus pares de Brasil y la Fiscalía de esta ciudad, para el esclarecimiento del crimen de una mujer de 30 años, ocurrido ayer en la frontera.

El comisario Fredy Duarte, subjefe de Investigaciones, indicó que, según datos recabados con sus pares de Brasil, la víctima, identificada como Miria Morais Cardoso (30), de nacionalidad brasileña, cayó en la drogadicción y deambulaba por las calles de Ponta Porã, del vecino país. Aclaró que no registraba antecedentes penales.

Hipótesis de la investigación

Según manifestaciones de la fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, el crimen de Miria Morais Cardoso pudo tener la particularidad de desarrollarse en ambos lados de la frontera.

“Probablemente ella fue torturada en la ciudad de Ponta Porã y la mataron en territorio paraguayo, en el lugar en que fue encontrado el cuerpo”, expresó Martínez.

Desde ambas instituciones informaron que existe una cooperación entre investigadores de Paraguay y Brasil en las tareas para tratar de esclarecer el crimen.

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El caso

Pasado el mediodía del martes, la Policía informó sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, cuya identidad fue confirmada horas después como Miria Morais Cardoso. La víctima presentaba signos de tortura y una herida profunda en la zona del cuello, según un médico forense de la Fiscalía.

Cerca de su cuerpo fue dejado un manuscrito con el sello de los autodenominados “Justicieros de la Frontera”.