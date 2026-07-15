Guarambaré: médico naturista muere tras sufrir grave golpe en la cabeza

El médico naturista fallecido ayer en Guarambaré es Andrés Cuenca Fretes, de 57 años, quien estaba viviendo en la compañía Rincón de esta ciudad, quien en los últimos tiempos trabajaba como médico naturista en su comunidad y las localidades aledañas.

En la tarde del martes, Andrés Cuenca aparentemente fue a pedir a un sobrino para que lo traslade hasta la casa de un cliente o paciente para cobrar un dinero que le estaban adeudando. Ambos hicieron el viaje a bordo de una moto que estaba al mando del sobrino.

Lea más: Asesinato del naturalista don Ramón habría sido por droga

Sobrino de la víctima se fue a buscar nafta y de regreso a Guarambaré, encontró a su tío herido

De regreso, alrededor de las 19:00 y a un kilómetro de llegar al desvío de Nueva Italia, la motocicleta se quedó sin combustible. Andrés decidió quedarse a esperar en el lugar mientras su sobrino iba a buscar nafta a una estación de servicio cercana.

Sin embargo, al regresar minutos después, el joven ya no encontró a su tío. Tras buscarlo por los alrededores, halló a la víctima tendida a un costado de la ruta con un fuerte traumatismo en la base del cráneo.

Andrés, incapaz de articular palabra, recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado al Hospital Básico de Guarambaré, donde falleció pocas horas después de su ingreso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asesinan de 17 puñaladas a médico naturalista brasileño en Fernando

Al principio, el entorno de la víctima sospechó de un asalto. Sin embargo, esta hipótesis perdió fuerza luego de que la Policía hallara poco más de un millón de guaraníes en uno de sus bolsillos, sumado a que el cuerpo no presentaba otras lesiones visibles.

Actualmente, efectivos de la Policía Nacional inspeccionan nuevamente la escena en busca de indicios que permitan esclarecer las circunstancias del fuerte golpe que le costó la vida al médico naturista.