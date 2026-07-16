Desbaratan casas de apuestas deportivas ilegales en Pedro Juan Caballero

Agentes del Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional con base en Pedro Juan Caballero, allanaron dos locales de apuestas deportivas y otros juegos de azar que operaban de forma clandestina en esta ciudad.

Durante la intervención, incautaron máquinas tragamonedas, celulares, computadoras, documentos y más de G. 20 millones en efectivo, según detallaron desde la dependencia policial responsable de la operación.

Los allanamientos se realizaron en los barrios General Díaz y Obrero de esta capital departamental; el operativo estuvo a cargo del fiscal Santiago Martínez, quien dispuso, además de la incautación de los dispositivos electrónicos y el dinero, la aprehensión de dos personas y su reclusión en una sede policial.

Los dos detenidos

Según un informe de la Policía Nacional, los responsables de los locales allanados fueron aprehendidos por disposición del fiscal interviniente. Se tratan de Cornelio Benítez Espinoza y Elvio Benítez, quienes fueron derivados a la Comisaría 7ma. de Pedro Juan Caballero.

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