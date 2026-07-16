Joven condenado a 8 años de privación de libertad por homicidio y abuso de un niño en Carmen del Paraná

El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Liz Sanabria de Gneiting e integrado por las magistradas Ninfa Aguilera y Marcela Escobar, resolvió imponer una pena de ocho años de prisión a un joven de 19, hallado culpable del homicidio y abuso sexual de su propio hijastro. Se trata de la pena máxima imponible a menores de edad, atendiendo a que el hecho lo cometió cuando tenía 17 años.

El Ministerio Público estuvo representado por el agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Coronel Bogado, Rodolfo Colmán. El caso data de agosto de 2024, en la compañía San Martín de Carmen del Paraná.

La Fiscalía acreditó que el acusado agredió físicamente, abusó sexualmente y dio muerte a su hijastro, un niño de dos años y nueve meses.

Por separado, la madre de la víctima es investigada por el fiscal Colmán por falta al deber de cuidado.

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El caso

La noche del 29 de agosto llegó sin signos de vida el pequeño niño hasta el Centro de Salud de Carmen del Paraná. La madre del menor trasladó a la víctima hasta el centro asistencial en una patrullera, tras solicitar auxilio a la Policía Nacional.

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En la examinación corporal, los profesionales de la salud constataron múltiples escoriaciones, hematomas de data antigua y reciente, así como lesiones graves en la zona anal, lo que activó el protocolo por sospecha de abuso sexual en niños.

El informe médico forense confirmó que el niño ingresó sin signos vitales y presentaba rigidez cadavérica, indicio de que la muerte se había producido horas antes. Los investigadores indicaron que el hecho se cometió en la vivienda ubicada en la compañía San Martín del distrito de Carmen del Paraná.