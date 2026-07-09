Roban un celular a punta de cuchillo en un semáforo y caen dos sospechosos

Una rápida intervención policial permitió la aprehensión de dos presuntos autores de un robo agravado ocurrido frente a un supermercado de San Lorenzo. Los sospechosos habrían amenazado con un cuchillo a una conductora para despojarla de su teléfono celular y fueron capturados tras una persecución que se extendió hasta Asunción.

El procedimiento fue encabezado por agentes de la Comisaría 7ª Metropolitana, luego de una alerta recibida a través del Sistema 911. Además de las detenciones, los intervinientes lograron recuperar el aparato celular denunciado como robado.

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Asalto en un semáforo

El hecho se registró alrededor de las 21:00 del martes sobre la avenida Mariscal Estigarribia y Pastora Céspedes, frente a un supermercado de San Lorenzo.

Según el informe policial, la víctima, María Liz Alegre Cáceres, de 53 años, se encontraba al mando de su camioneta cuando, al detenerse en el semáforo, fue sorprendida por dos hombres. Uno de ellos le colocó un cuchillo a la altura del cuello y le arrebató un teléfono celular Samsung Galaxy S25 que sostenía en ese momento.

Tras el asalto, la mujer, que estaba acompañada por su hijo, dio aviso inmediato al Sistema 911. Ambos indicaron que los sospechosos cruzaron la ruta y abordaron un ómnibus de la Línea 41 con destino a Asunción.

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Interceptaron el colectivo y siguió la persecución

Con los datos proporcionados por la víctima, agentes policiales interceptaron el colectivo sobre las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco. En ese lugar fue aprehendido uno de los presuntos autores.

Sin embargo, pasajeros del ómnibus informaron que el segundo sospechoso había descendido momentos antes y escapó a pie. Ante esa situación, efectivos del Grupo Lince y otros equipos iniciaron un rastrillaje en la zona.

Gracias al rastreo por GPS del teléfono robado, el hombre fue localizado sobre la avenida República Argentina. Al notar la presencia policial intentó huir, por lo que se inició una persecución que culminó en la intersección de Cruz del Defensor y Las Palmeras, donde finalmente fue reducido.

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Recuperaron el celular, pero buscan el cuchillo

Durante la persecución, el sospechoso habría arrojado el cuchillo utilizado en el asalto, además de algunas prendas de vestir. El arma blanca aún no fue recuperada y la búsqueda continuaba al cierre del procedimiento.

En poder del detenido fue hallado el teléfono celular denunciado como robado, que posteriormente fue recuperado por los intervinientes.

Antecedentes y comunicación a la Fiscalía

Los aprehendidos fueron identificados como Heriberto Daniel Ferreira Ávalos, de 24 años, y Ángel David Ferreira Ávalos, de 19 años.

De acuerdo con la Policía, Heriberto Daniel Ferreira Ávalos registra antecedentes por hurto agravado (2019), robo (2020), violencia familiar (2024) y robo y resistencia (2025). En tanto, Ángel David Ferreira Ávalos registra una orden de búsqueda y localización emitida por un Juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

Todo lo actuado fue comunicado al agente fiscal de turno de San Lorenzo, quien dispuso que ambos permanezcan detenidos a disposición del Ministerio Público mientras prosiguen las investigaciones por el presunto hecho de robo agravado.