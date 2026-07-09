Cae sospechoso con cinco celulares tras persecución policial

Un motociclista de 20 años fue aprehendido por agentes de la Comisaría 7ª Metropolitana luego de una persecución en Asunción. En su poder fueron encontrados cinco teléfonos celulares de alta gama cuya procedencia no pudo justificar, por lo que el caso quedó en manos del Ministerio Público, que investigará un presunto hecho de reducción.

La intervención se produjo tras una alerta emitida por la Policía Nacional sobre un supuesto hecho contra la propiedad ocurrido sobre la avenida Mariscal López. El sospechoso habría escapado con dirección a la avenida República Argentina, donde se montó un operativo para interceptarlo.

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Operativo cerrojo permitió la captura

De acuerdo con el subcomisario Víctor Ovelar, alrededor de las 15:00 los patrulleros recibieron la descripción de una motocicleta que coincidía con la utilizada por el supuesto autor del hecho denunciado.

Ante esa información, agentes de distintas dependencias implementaron un operativo cerrojo sobre la avenida República Argentina. Minutos después localizaron una motocicleta con las mismas características y comenzaron un seguimiento controlado que culminó en la intersección de República Argentina y Fernando de la Mora.

Durante el procedimiento fue aprehendido Alan Iván Candia González, de 20 años, quien se desplazaba en una motocicleta Kenton GTR gris con franjas verdes.

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Cinco celulares de alta gama

Al inspeccionar al sospechoso, los intervinientes encontraron cinco teléfonos celulares de alta gama: tres Samsung Galaxy Ultra de distintas generaciones, otro Samsung Galaxy S24 Ultra y un iPhone 11 Pro.

Según la Policía, el joven no pudo justificar la procedencia de los aparatos. Además, varios de los dispositivos estaban encendidos, pero reseteados a configuración de fábrica, una situación que también llamó la atención de los investigadores.

Durante el procedimiento se constató igualmente que el conductor no contaba con licencia de conducir ni con la documentación correspondiente de la motocicleta.

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Investigan posible nexo con una serie de robos

El subcomisario Ovelar señaló que la aprehensión podría convertirse en un punto de partida para esclarecer varias denuncias de robos de teléfonos celulares registradas en los últimos días.

Explicó que la Policía venía recibiendo reportes sobre un motociclista que circulaba en una Kenton GTR gris con detalles verdes, cuyas características coinciden con el biciclo incautado. El presunto modus operandi consistía en sorprender a peatones o personas que aguardaban en la vía pública para arrebatarles el celular y huir rápidamente, sin utilizar armas de fuego.

Los investigadores también verifican la situación registral de la motocicleta, ya que, según los primeros datos, el biciclo aún figura a nombre de una empresa comercializadora y no de un propietario particular.

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Fiscalía dispuso su detención

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno, quien ordenó la detención del sospechoso y su comparecencia para intentar justificar la tenencia de los cinco teléfonos celulares.

Las evidencias, incluidos los dispositivos móviles y la motocicleta incautada, quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar si los aparatos corresponden a denuncias de robo y si el detenido guarda relación con otros casos similares registrados en el área metropolitana.