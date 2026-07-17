Megagolpe al narcotráfico: hallan enorme carga de marihuana a orillas del lago Itaipú

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores respecto a este golpe al narcotráfico, agentes de la oficina regional del Departamento de Inteligencia del Alto Paraná fueron alertados que en las últimas semanas aumentaron las actividades en los distintos atracaderos clandestinos ubicados a lo largo de la orilla del lago Itaipú.

Para corroborar la información recibida, los agentes comenzaron a vigilar la zona, también utilizaron drones para controles desde arriba. Sin embargo, la exuberante vegetación en muchos casos hacía imposible ver qué había en los lugares, donde se llegaba a través de estrechos caminitos.

Del contrabando al narcotráfico

Estos sitios son utilizados normalmente para embarcar cargas de contrabando con destino hacia el lado del Brasil. Los productos que más se mueven en la zona son los cigarrillos, marihuana y productos electrónicos en menor cantidad, explicaron los agentes policiales.

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Por esta razón, los agentes comenzaron a efectuar incursiones a pie y en vehículos livianos hacia los sectores conocidos por operar como centros de carga ilegal de las embarcaciones destinadas al contrabando fronterizo.

Fue así que a tempranas horas de esta mañana los oficiales de Inteligencia llegaron hasta uno de estos lugares clandestinos, donde encontraron una gran cantidad de bolsas cargadas con marihuana prensada.

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Cargamento, escondido debajo de los árboles, a orillas del lago Itaipú

La carga estaba ubicada debajo de unos árboles, a pocos metros del agua, en espera de la nave para cruzar al otro lado de la frontera. En el sitio, ni en los alrededores se encontraron personas que serían responsables de la mercancía.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso el traslado de la droga hasta la base de una unidad donde será pesado en horas de la tarde, aunque los expertos señalaron que el peso total rondaría los 8.000 kilos.